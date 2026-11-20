William Sörbrand skriver a-lagskontrakt.

Foto: BILDBYRÅN

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18-årige William Sörbrand har gjort flera inhopp i SHL för Timrå IK både förra säsongen och nuvarande. Efter att ha inlett urstarkt i U20 Nationell med 15 poäng varav 12 mål på 15 matcher belönas talangen nu med ett seniorkontrakt med Timrå.

– William har verkligen bevisat att han är värd den här chansen. Han har gjort det väldigt bra sedan han kom till oss som U16-spelare och hela tiden tagit steg i rätt riktning. Det är en modern forward som spelar med mycket tyngd, använder sin storlek på ett bra sätt och har egenskaper som vi tror mycket på. Han har förtjänat möjligheten att vara med och konkurrera på seniornivå och det ska bli väldigt roligt att följa hans fortsatta utveckling hos oss, säger Kent Norberg till klubbens hemsida

Kom till Timrå som 15-åring

William Sörbrand kom till Timrå som 15-åring från Kovland Ishockeyförening, som är Timrås samarbetsklubb. Den storvuxne forwarden, 192 centimeter och 95 kilo, svarade för 18 poäng på 28 matcher i U20 Nationell i fjol och gjorde även fyra U18-landskamper för Sverige.

Han draftades av Chicago Blackhawks i den sjunde rundan i sommarens NHL-draft.

Redan till helgen väntas Sörbrand finnas med i Timrås lag som möter Rögle BK på bortaplan.