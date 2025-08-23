Strömstadsuccé för Lasu: ”Underkänt förra året”

Färjestad BK mot Frölunda HC. Final i Strömstad Hockey Classic.

Rivalmötet under lördagen slutade 5–2 efter dubbla fullträffar från Nicklas Lasu.

– Det var lite underkänt förra året, säger matchens lirare om sin utdelning i Expressens sändning.

Nicklas Lasu under mötet med Färjestad i Strömstad Hockey Classic. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen (montage).

Nicklas Lasu är redan halvvägs till fjolårets notering i SHL.



Finalen av Strömstad Hockey Classic, som gick av stapeln under lördagseftermiddagen, slutade 5–2 till Frölunda efter att den 35-årige veteranen klivit fram två gånger om. Prischecken på 150 000 kronor och pokalen i försäsongsturneringen, går därmed till Göteborgslaget.



– Det är en snygg gest av Frölunda att den här prissumman skänks tillbaka till Lions Hockey. De pengarna behövs såklart mer i en sådan här förening än i stora Frölunda, säger Expressens Adam Johansson i sändningen.

Lasu: ”Det var lite underkänt förra året”

Mötet inleddes dock med att Max Friberg först snappat upp Emil Larmis puck från rundeln och skickat in 1–0 i en tom bur. Därefter fyllde Frölunda på i sin starka start genom Linus Högberg och 2–0, från ett farligt läte i slottet, innan första perioden avslutades med skotten 10–4. Fördelen Frölunda och mycket kvar att göra för Karlstad-gänget.



Andra perioden skulle sedan bli Nicklas Lasus.



35-åringen satte 3–0 tidigt, efter en snabb kontring och tre mot ett-läge mot Larmi, men skulle även fylla på till 4–0 innan Färjestad svarade. Den andra fullträffen kom även den via en kontring, nu i nionde minuten av andra perioden.



Magnus Nygren var vid tredje periodens start den enda målskytten i Färjestad.



– Det var ett tag sedan. Skönt att ändå kunna göra det tidigt på säsongen. Vi lyckas göra en bra andra period och få in två, det är också en nyckel för oss som lag, säger Nicklas Lasu till Expressen om sina mål och fortsätter om att redan vara nära de fyra mål han gjorde i SHL 2024/25.

– Det är klart att målet varje säsong är att komma upp till åtta, tio, så det var lite underkänt förra året. Förhoppningsvis ska jag kunna studsa tillbaka och göra lite fler mål och bidra med det också.

Klapp klapp-spel av Frölunda

Tidigt i den tredje perioden hade Färjestad en puck inne bakom Lasse Johansson, men inom kort kunde Frölunda-målvakten ändå pusta ut. Domaren viftade mer armarna och Joel Kellmans mål dömdes bort för offside i målgården. 2–4 gjordes istället av Per Åslund då han några minuter senare petade in pucken från nära håll.



Frölunda var dock inte klara.



Halvvägs genom den sista akten höll sig Theodor Niederbach framme vid bortre stolpen för att peta in 5–2. Färjestad-försvaret hade blivit helt bortspelade i numerärt underläge och kunde bara stå och se på när Noah Dower Nilsson och Erik Thorell stod för ett klapp klapp-spel.



Efter detta spelade Frölunda av matchen till en 5–2-seger.



Frölunda – Färjestad: 5–2 (2–0, 2–1, 1–1)

Frölunda: Max Friberg, Linus Högberg, Nicklas Lasu (2), Theodor Niederbach.

Färjestad: Magnus Nygren, Per Åslund.