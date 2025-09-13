Färjestads hemmapremiär fick ett ovälkommet slut.

Matchstraff på Marian Studenic föranledde Rögle-avgörandet till 3–2 i förlängningen.

– Vad ska man säga. Studenic ser ju hans rygg hela vägen, säger Oscar Möller i TV4:s studio.

Marian Studenic får matchstraff. Foto: Bildbyrån och TV4 (skärmdump).

– Det är lite hafsigt. Ungefär som man förväntar sig första matcherna. Mycket vilja, mycket energi och mycket kamp.



Orden kom från Axel Bergkvist efter två spelade perioder av SHL-säsongen 2025/26 och beskrev ganska tydligt vad hans Färjestad fått vara med om mot Rögle dittills. Första utvisningen togs nämligen nio minuter in och därefter rullade det på till totalt tolv minuter mellan de två lagen. Ställningen var däremot mållös.



Tidigt i den andra perioden straffades sig utvisningarna till slut. När Lukas Ekeståhl-Jonsson skickade in 1–0 var det nämligen i fem mot tre för Rögle.



Mötet flöt sedan på till 1–1, 1–2 och 2–2 innan slutsignal, och därefter drog kaoset igång på riktigt.

Matchstraff i slutsekunderna: ”Kolla på klockan”

I samband med slutsekunderna av ordinarie tid uppstod nämligen säsongs första matchstraff i SHL. Maria Studenic var den som delade ut tacklingen när han fullföljde på Rögles Mark Friedman nere i hörnet.



– Det har blivit en del utvisningsminuter utdelade under den här premiärmatchen. Studenic är het med bara några sekunder kvar. Det där leder till utvisning, säger TV4:s kommentator i sändningen.



”Efter videobedömning framgår det att beslutet på isen kvartstår. Vi har 5 + Game för boarding”, hördes sedan inom kort i högtalarna.



– Vad ska man säga. Studenic ser ju hans rygg hela vägen, kommer upp och sätter upp klubban i ryggen på honom också. Hade han kanske omfamnat honom på ett annat sätt och bromsat in, då hade det kanske inte ens blivit en tvåa, säger Oscar Möller i TV4:s studio.

– Kolla på klockan också. Det är ingen tid kvar. Du behöver inte kliva in och fullfölja där. Det blir en femminutersutvisning där Rögle sedan avgör.



Förlängning väntade och två minuter in blev Daniel Zaar den stora hjälten i powerplay för Rögle med 3–2. Friedman, som assisterat till målet, jublade framför sina motståndare