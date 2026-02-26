Målvakten historisk – slår tidernas rekord: ”Oerhört stort”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Strauss Mann skriver ny SHL-historia.

I 2-0-segern mot Frölunda håller Skellefteå-målvakten sin tionde nolla för säsongen – vilket är bäst genom tiderna.

– Jag kan inte tacka killarna nog för att de har tagit mig hit och hjälpt mig genom processen, säger Mann till TV4.

Strauss Mann har hållit flest nollor under en SHL-säsong – genom tiderna. Foto: Bildbyrån (Montage)

Frölunda har varit serieledare i SHL nästan hela den här säsongen. Efter att ha hamnat i en svacka sedan nyår har göteborgarna däremot fått se sitt stora försprång ätas upp av Skellefteå som har prickat formen och radat upp segrar de senaste 20 matcherna. Inför kvällens möte mellan lagen i Scandinavium hade Skellefteå chansen att gå upp som ny tabelletta och peta ner Frölunda från tronen vid en seger.

Det blev en tajt och målfattig match mellan lagen och det blev bara två mål i matchen. I andra perioden bröt Andreas Johnson dödläget genom att göra mål på ett kontroversiellt sätt då Johnson knuffade undan Henrik Tömmernes strax innan målet vilket ledde till ilska hos Frölunda. Målet godkändes dock och 0-1 var ett faktum.

I tredje perioden var det sedan Frölunda som tog över matchbilden i jakten på en kvittering. De lyckades däremot inte få hål på Strauss Mann som stod för en riktigt fin insats och stoppade allt. Mann fick också kliva fram och göra en jätteräddning när Max Lindholm fick ett jätteläge att kvittera men Mann hann över i sidledsförflyttningen och räddade. Mot slutet av matchen tog Frölunda ut målvakten för en extra anfallare och Mann försökte då skjuta iväg pucken för att göra mål men träffar en Frölunda-spelare och pucken är nästan på väg att glida in i mål för 1-1 innan en Skellefteå-spelare plockar upp pucken.

Sedan vände bortalaget på spelet och punkterade matchen när Rickard Hugg lade in 2-0 i tom kasse. Skellefteå går därmed förbi Frölunda och kliver upp i serieledning för första gången sedan i oktober 2024.

Strauss Mann sätter nytt SHL-rekord

Under matchen skrevs också ny SHL-historia. Strauss Mann räddade alla 23 skott som Frölunda sköt för att hålla nollan. Det är hans tionde nolla den här säsongen och Mann sätter därmed ett nytt rekord. Han passerar nämligen Oscar Alsenfelt och Fredrik Norrena som stod på nio nollor och Strauss Manns tio nollor är nu bäst genom tiderna under en säsong i Elitserien/SHL.

– Strauss Mann kliver upp och gör matchavgörande räddningar. Det är oerhört stort att sätta tio nollor på en säsong. Det är otroligt imponerande och från en målvakt som egentligen var en nödlösning med tanke på förutsättningarna inför säsongen, säger TV4-experten Joel Lundqvist om rekordet.

Strauss Mann gav sedan också sin syn på rekordet.

– Jag är väldigt glad att få den här tionde nollan och även vinna. Jag kan inte tacka killarna nog för att de har tagit mig hit och hjälpt mig genom processen, säger Mann till TV4 och fortsätter:

– Det är något som jag har haft i bakhuvudet, jag tangerade ju rekordet för ganska länge sedan. Därefter har det nästan varit en press som man inte vill ha på sig, det är ju något bra och något att fira. Övertid har det varit nära flera gånger men det har inte hänt, då har det varit tufft. Jag har försökt släppa det och tänkt ”om det händer så händer det, men annars får jag bara gå vidare”. Nu är det väldigt kul att jag lyckades.

Frölunda – Skellefteå 0–2 (0-0,0-1,0-1)

Frölunda: –

Skellefteå: Andreas Johnson, Rickard Hugg.

Source: Strauss Mann @ Elite Prospects