Ilskan i toppmötet: ”Kommer från blindside”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Andreas Johnson knuffande undan Henrik Tömmernes innan han skickade in 1-0 för Skellefteå i toppmötet.

Det ledde till irritation hos Frölunda som ville se en utvisning på Johnson.

– Jag tycker att han kommer från blindside och sätter in en crosschecking, säger Tömmernes till TV4.

Frölunda var irriterade efter Andreas Johnsons ledningsmål i Scandinavium. Foto: TV4/Skärmdump & Michael Erichsen/Bildbyrån

Ettan mot tvåan i tabellen som stod på samma poäng inför kvällens match. Det var förutsättningarna inför drabbningen i SHL mellan Frölunda och Skellefteå i Scandinavium. Det blev en härlig match, men samtidigt en ganska tillknäppt tillställning där inget av lagen bjöd på speciellt mycket målchanser bakåt.

Det skulle dröjde tills halva matchen innan ett ledningsmål kom – och det var inte utan kontrovers. Andreas Johnson och Henrik Tömmernes var i en kampsituation vid sargen och duon åkte sedan in framför Frölundas mål. Där knuffar Johnson undan Tömmernes i en crosschecking-rörelse innan pucken dyker upp framför mål. Johnson får därmed en öppen yta att slå in 0-1 bakom Frölundas målvakt Tobias Normann när Tömmernes var satt ur spel.

Frölunda var rejält irriterade över att målet godkändes och ville se en utvisning på Johnson. Tränaren Robert Ohlsson ville ha en förklaring av domarna samtidigt som hemmapubliken buade kraftigt i Göteborg. Frölunda-legendaren Joel Lundqvist såg däremot inget fel med målet.

– De stångas i hörnet innan en god stund och det är ju att skapa sin yta framför mål. Det är en kampsituation och handlar om att göra sig fri, säger Lundqvist i TV4:s sändning.

Petter Rönnqvist hade dock haft förståelse för ifall Johnson hade blivit utvisad.

– Jag förstår att de buar. Det är en vattendelare och jag kan köpa att de släpper den men samtidigt hade jag inte sagt emot om de tog en utvisning där, säger Rönnqvist.

Andreas Johnson om målet: ”Ren kamp”

I pausen fick sedan Henrik Tömmernes ge sin syn på situationen och var tydlig med var han stod i frågan.

– Det blir en kamp framför mål. Jag tycker att han kommer från blindside och sätter in en crosschecking som gör att jag tappar balansen och så blir det en situation. Samtidigt är det domaren som dömer och det gäller att vi är bättre där ute också, säger Tömmernes till TV4.

Målskytten Andreas Johnson var dock, föga förvånande, inne på att han inte gjorde något fel i samband med målet.

– Det är en ren kamp bara. Det är så det ska vara. Ni ser ju där innan och sedan kommer vi in på mål och det gäller att tänka likadant som forward som backar brukar göra, att boxa ut sin spelare, även i anfallszon. Då får jag någon sekund extra där jag kan slå in den, säger Johnson.

Matchen pågår!

Source: SHL League Page @ Elite Prospects