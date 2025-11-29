”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Strauss Mann har gjort jättesuccé för Skellefteå under hösten.

I kvällens 5-0-vinst höll han sin åttonde nolla (!) på 20 matcher – och sätter nytt klubbrekord i Skellefteå.

Strauss Mann spikar igen återigen för Skellefteå AIK. Foto: Bildbyrån (Montage)

Efter skador på både Linus Söderström och Gustaf Lindvall innan säsongen ens började valde Skellefteå att agera genom att plocka tillbaka Strauss Mann, som spelade i tyska DEL förra säsongen.

Mann har sedan gjort stor succé i Skellefteå och varit en starkt bidragande orsak till att laget parkerar i toppen av SHL-tabellen. På 19 matcher under hösten har Mann hållit sju nollor vilket är överlägset bäst i SHL. Han har därmed även tangerat klubbrekordet för flest nollor under en säsong i Skellefteås historia.

Strauss Mann jagar tidernas rekord i SHL

Men under lördagen klev han upp i ensam topp. Han håller nämligen sin åttonde nolla (!) på 20 matcher i Skellefteå och passerar Markus Svensson för att sätta ett nytt klubbrekord. Strauss Mann räddade alla 19 skott som Leksand sköt i matchen för att inkassera rekordet. Han jagar nu även rekordet för flest nollor någonsin under en SHL-säsong. Rekordet innehavs av Fredrik Norrena och Oscar Alsenfelt som hållit nio nollor under en och samma säsong. Men redan i slutet av november är Mann alltså bara en nolla från att tangera tidernas rekord i SHL.

Mot Leksand fick Strauss Mann framför allt kliva fram i andra perioden när Leksand skapade flera heta målchanser. Den bästa räddningen kom när Andro Kaderli hade öppet mål och bara skulle lägga in pucken, men Mann lyckades på något sätt komma över och fånga pucken i sin plockhandske.

– Den är grym och han har varit grym för oss hela säsongen. Det känns tryggt, säger Skellefteå-tränaren Daniel Hermansson till TV4.

– Det är inte bara det att han håller nollan utan han gör flera matchavgörande räddningar. Det har han gjort flera gånger under säsongen, i viktiga lägen, säger Jonathan Pudas.

Skellefteå vann matchen hemma mot Leksand med hela 5-0 efter att unge Zeb Forsfjäll stått för två mål, hans två första fullträffar för säsongen.

Skellefteå – Leksand 5–0 (1-0,2-0,2-0)

Skellefteå: Zeb Forsfjäll 2, Arvid Lundberg, Mikkel Aagaard, Jonathan Johnson.

Leksand: –

Source: Strauss Mann @ Elite Prospects