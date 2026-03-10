”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Strauss Mann hyllades i Skellefteå för att ha slagit rekordet för flest nollor under en SHL-säsong.

Samtidigt meddelade Skellefteå i arenan att Strauss Mann har förlängt sitt kontrakt över nästa säsong.

Strauss Mann blir kvar i Skellefteå även nästa säsong. Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån

Inför årets säsong valde Skellefteå att värva tillbaka Strauss Mann till klubben sedan de hade skador på både Linus Söderström och Gustaf Lindvall. Mann sågs först som en nödlösning men har sedan gjort stor succé i Skellefteå.

Strauss Mann har varit en av SHL:s bästa målvakter och har 91,6 i räddningsprocent samt 1,88 GAA på 40 matcher under årets säsong. Nyligen slog han också tidernas rekord för flest antal hållna nollor under en och samma SHL-säsong. I 2-0-segern borta mot Frölunda höll Mann sin tionde nolla för säsongen – vilket är bäst i SHL:s historia.

Mann har däremot bara haft kontrakt för årets säsong i Skellefteå och enligt tidiga uppgifter väntades det bli svårt för klubben att behålla Mann, med tanke på att de redan har en dyr toppmålvakt i form av Linus Söderström. De senaste månaderna har parterna däremot närmat sig varandra och en förlängning har sedan uppgetts komma allt närmare.

Strauss Mann stannar i Skellefteå

Under tisdagskvällen höll Skellefteå en hyllningsceremoni för Strauss Mann för att hylla att han slagit nollrekordet. Samtidigt kommunicerades det också ut i Skellefteå Kraft Arena att Mann har förlängt sitt kontrakt och stannar i Skellefteå även över den kommande säsongen 2026/27.

– När jag kom hit i höstas handlade det egentligen bara om att ha roligt och hjälpa laget här och nu. Jag tänkte inte så mycket längre fram än så. Men ganska snabbt började jag fundera på framtiden och då kändes det tydligt att det är här jag vill vara, säger Mann i ett uttalande på klubbens hemsida.

Skellefteås general manager Erik Forssell har nu lyckats binda upp både Linus Söderström och Strauss Mann på avtal i Skellefteå.

– Strauss har gjort en jättebra säsong hittills, det känns väldigt bra att ha gjort klart med honom för en till säsong. Det blir ytterligare en viktig pusselbit i truppen för att vara med och tävla om guldet även nästa säsong, säger Forssell.

Source: Strauss Mann @ Elite Prospects