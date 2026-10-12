STOR RANKING: Bästa och sämsta mållåtarna 26/27

Tio bästa mållåtarna 2026/2027
1. Djurgårdens IF (+++++)
"Ding, ding, ding, ding!". Det är bara att lyfta på hatten åt landet i särklass vassaste måljingel. Klockslagen, melodin, texten, tempot, traditionen. Man bockar av allting här. När man dessutom låter den klinga av i slutet och ger publiken möjlighet att avsluta den, ja då är den fulländad.
2. Färjestad BK (++++)
"Mål, vi vill ha mera mål, hårda skott och läckra finter". Färjestad BK har ju haft en del läckra låtar genom åren, och det blev ju lite av "mållåts-gate" för ett par veckor sedan när Växjö Lakers snodde Karlstad-gängets gamla dänga från 90-talet. Nuvarande jingel håller hög klass. Den är lätt att sjunga med och framför allt: Den fastnar lätt på hjärnan. Det är ett gott tecken för en mållåt.
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