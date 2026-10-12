SHL

STOR RANKING: Bästa och sämsta mållåtarna 26/27

Publicerad 12 oktober 2026 19:30
Andreas Larsson
Andreas Larsson
Redaktör
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För ett par veckor sedan snodde Växjö Lakers en klassisk mållåt av Färjestad från 90-talet. På det temat rankar därför Hockeysverige idag elithockeyns tio bästa respektive sämsta mållåtar säsongen 2026/2027.

* "Det är bara att lyfta på hatten"
* "Gillar den lokala prägeln"
* "Snälla, byt bara"
* "Vet inte vad de fått för sig i år?"
* "Behöver inte vara svårare"

Hockeysverige rankar SHL:s bästa och sämsta mållåtar. Foto: Bildbyrån/montage
Hockeysverige rankar SHL:s bästa och sämsta mållåtar. Foto: Bildbyrån/montage

Tio bästa mållåtarna 2026/2027

1. Djurgårdens IF (+++++)

"Ding, ding, ding, ding!". Det är bara att lyfta på hatten åt landet i särklass vassaste måljingel. Klockslagen, melodin, texten, tempot, traditionen. Man bockar av allting här. När man dessutom låter den klinga av i slutet och ger publiken möjlighet att avsluta den, ja då är den fulländad. 

2. Färjestad BK (++++)

"Mål, vi vill ha mera mål, hårda skott och läckra finter". Färjestad BK har ju haft en del läckra låtar genom åren, och det blev ju lite av "mållåts-gate" för ett par veckor sedan när Växjö Lakers snodde Karlstad-gängets gamla dänga från 90-talet. Nuvarande jingel håller hög klass. Den är lätt att sjunga med och framför allt: Den fastnar lätt på hjärnan. Det är ett gott tecken för en mållåt. 

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