STOR RANKING: Bästa och sämsta mållåtarna 26/27

För ett par veckor sedan snodde Växjö Lakers en klassisk mållåt av Färjestad från 90-talet. På det temat rankar därför Hockeysverige idag elithockeyns tio bästa respektive sämsta mållåtar säsongen 2026/2027.

* "Det är bara att lyfta på hatten"

* "Gillar den lokala prägeln"

* "Snälla, byt bara"

* "Vet inte vad de fått för sig i år?"

* "Behöver inte vara svårare"