Stjärntrio saknades på träningen – Abbotts svar

Färjestads avgrundsdjupa formsvacka fortsatte med förlust mot HV71 på torsdagen (3–5).

På fredagen tränade man inför matchen mot Brynäs i morgon.

Då saknades Viktor Lodin, Per Åslund och Gabriel Carlsson.

Viktor Lodin, Gabriel Carlsson och Per Åslund fanns inte med på träningen. Foto: Bildbyrån (Montage)

Viktor Lodin fick kliva av i förlusten mot HV71 i går, redan efter en period. På fredagen rapporterar VF att forwarden bara tränade på egen hand under fredagen och ännu inte går att räkna med, eller utesluta, inför morgondagens match mot Brynäs.

– Jag kommer inte ge någon medicinsk uppdatering, men vi hoppas så klart ha ett positivt besked under matchdagen. Här och nu känns det dock som att vi inte kan räkna med honom, säger Färjestads nye tränare Cam Abbott till tidningen.

Veteranen saknades också

Vidare är det två andra spelare som inte tränade på torsdagen, och det är också två Färjestads-pjäser av det tyngre slaget. Gabriel Carlsson och Per Åslund syntes inte till, men Cam Abbott var ännu mer tystlåten kring deras status.

– Vi får se vad som sägs på lördag. Här och nu har jag inget svar att ge.

Gabriel Carlsson var en hypad backvärvning inför säsongen, men 29-åringens återkomst till svensk hockey har inte gått som planerat. Landslagsbacken har ”bara” +1 i plus/minus-statistiken och har inte heller producerat särskilt många poäng (sex).

Per Åslunds prestationer däremot, är svåra att klaga på. 23 poäng, varav tolv mål och elva assist, gör honom till en av lagets allra främsta spelare. Senare i år fyller legendaren 40 år.

