Stjärnans ord om framtiden: "Det hoppas jag"

Dennis Everbergs kontrakt med Rögle löper ut efter säsongen. Foto: Bildbyrån

Dennis Everberg är inne på sin åttonde raka säsong med Rögle BK. Efter säsongen 13/14 i Hockeyallsvenskan med de grönvita lämnade han för spel i Nordamerika, där det blev 70 NHL-matcher för Colorado Avalanche under två säsonger. Efter en vända i Växjö Lakers 2016/2017 flyttade han utomlands igen för spel i KHL och Schweiz innan han återvände till Rögle 2019.

Everberg om framtiden i Rögle

Efter den här säsongen löper 34-åringens femårsavtal med Rögle ut. Själv har han dock inga tankar på att lämna Ängelholm. Nu medger han att det finns en dialog med klubben om en förlängning.

– Ja, vi snackar lite fram och tillbaka. Sen är det många matcher nu och därför är det inte högst upp på priolistan heller. Det sista man vill är att det ska ta energi från det dagliga, säger Dennis Everberg till HD.

Enligt Everberg vill både klubben och han själv vara kvar, och han hoppas på en lösning, men när en sådan kan vara på plats vill han inte spekulera i.

– Jättesvårt att säga, allt ska ju kännas rätt också. Det finns nog ingen tidsram där.

Fjolårsfinalisten Rögle har inlett säsongen knackigt med elva inspelade poäng så här långt. Enligt Everberg är det främst special teams som behöver bli bättre.

– Vi har en bit kvar till där vi vill vara, men är på rätt väg och pratar om många små detaljer. De kommer göra väldigt mycket när vi väl sätter dem. Sen måste vårt powerplay bli bättre, om vi hade haft ett hyfsat powerplay hade vi kanske vunnit två till. I lördags förlorade vi väl matchen i special teams.