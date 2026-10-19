Stjärnans jättesågning: "Inte bara dyka upp när NHL-spelarna är hemma"

Robert Hägg sågar disciplinnämnden och spelarfacket. Foto: Bildbyrån/TV4 montage

Knappt fyra minuter in i lördagens möte med Växjö Lakers sänkte Brynäs IF Robert Hägg Olivier Nadeau till isen med ett slag i bakhuvudet. Den kanadensiske forwarden hade intagit sin plats framför mål i powerplay, men fick inom kort en riktig "sucker punch".

Händelsen renderade inte i någonting under matchen, men Hägg anmäldes efteråt.

Hägg sågar disciplinnämnden

Robert Hägg straffades med tre matchers avstängning och 20 000 i böter för förseelsen. Nu sågar Brynäs-backen både disciplinnämnden och spelarfacket efter beslutet.

-- Jag tar ägandeskap i att det är en situation. Men att det motsvarar straffet på tre matcher och böter, det har jag väldigt svårt att se. Jag skulle vilja se grunden till det beslutet, säger han i podden.

Hägg fortsätter sedan sin kritik mot disciplinnämnden och processen till beslutet.

– Man ser ju också vilka som sitter i disciplinnämnden och då blir jag inte så förvånad (längre). De har aldrig spelat, aldrig hållit i en klubba själv, säger Hägg.

– Det är ändå ganska saftiga pengar det handlar om. Att man inte ens får chansen att yttra sig innan man blir uthängd och dömd är helt sjukt.

Även spelarfacket Sico för sig en rejäl slev av Häggs kritik.

– Jag tycker de kan ta sitt ansvar också och inte bara dyka upp när NHL-spelarna är hemma på sommaren och ska skejta. Jag vet inte vad Sico är i det här, de har väl fullt sjå med bildrättigheter för spelare. Det har de väl hållit på med de sista 14 åren, säger Hägg.

Disciplinnämndens svar

För Expressen svarar nämndens vice ordförande Nathalie Stenmark på Häggs kritik.

– Det är en grundläggande princip, säger hon och påpekar att spelaren i fråga dessutom utnyttjat den möjligheten, i just det här fallet.