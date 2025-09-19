Sampo Ranta kommer missa en större del av SHL-säsongen – med en skada han drog på sig under tisdagens match mot Leksand. Örebro-forwarden förväntas inte vara tillbaka i spel innan landslagsuppehållet i November.

– Det står nu klart att Sampo ådragit sig en underkroppsskada, säger Sam Masih, rehabansvarig i Örebro Hockey till klubbens hemsida.

Sampo Ranta ådrog sig en skada under matchen mot Leksand. Foto: Christoffer Cederberg/Bildbyrån.

Det blev bara två matcher i Örebro-tröjan för Sampo Ranta innan olyckan var framme.

Under tisdagens förlust mot Leksand tvingades den 25-åriga forwarden lämna isen, nu står det klart att han blir borta en längre tid.

– Efter matchen mot Leksand har Sampo undersökts här hemma i Örebro. Det står nu klart att Sampo ådragit sig en underkroppsskada och vi räknar inte med honom i spel innan landslagsuppehållet i november, säger Sam Masih, rehabansvarig i Örebro Hockey.

Den finska forwarden har tidigare gjort två säsonger för MoDo i SHL, då han noterades för 56 poäng (27+29) på 98 matcher. Han draftades 2018 av Colorade Avalanche och har gjort 16 matcher i NHL, han lyckades dock inte ta några poäng under tiden i Nordamerika.

Source: Sampo Ranta @ Elite Prospects