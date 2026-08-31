Stjärnan lägger locket på: "Inga kommentarer"

Brian O'Neill saknas fortfarande för Luleå. Foto: Bildbyrån.

Brian O'Neill har missat hela Luleås försäsong på grund av en skada. Än är det oklart när veteranen kan vara tillbaka i spel, och han är fåordig kring vad det rör sig om för skada.

-- Inga kommentarer, sorry, säger han till NSD.

38-åringen var inte med under träningen inför tisdagens match mot MoDo Hockey. Klubbens fysansvarige Mattias Waarenpä är fåordig kring O'Niells skada, och vad det rör sig om.

– Det är upp till Brian att berätta i så fall.

Samtidigt ger han lugnande besked om när han kan vara tillbaka.

– Han följer en rehabplan och är på is själv. Samtidigt kommer vi inte att påskynda någonting. Men inom någon vecka borde Brian vara redo att träna för fullt igen.