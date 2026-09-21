TV: Leo Carlssons drömmål - snurrar upp hela San José

Leo Carlsson stod för ett drömmål under söndagen.

Foto: Terrence Lee-Imagn Images / USA Today Sports

Den kommande säsongen är Leo Carlsson NHL:s bäst betalda spelare. Det kommer så klart med en press på den unga svensken. Centern kommer i vinter att ha fler kritiska ögon på sig och vara under lupp på ett annat sätt.

Under försäsongen klev han nu fram och visade vad han kan göra.

I en match mot San Jose Sharks under söndagen dansade 21-åringen igenom försvaret innan han skickade in pucken i nät. Det var redan i den första perioden vid ställningen 1-1 som stjärnan stod för sitt solonummer.

Till slut skrevs slutresultatet till 6-2 i fördel för Anaheim Ducks.

Leo Carlsson hann då även med att göra en assist. Ivar Stenberg spelade inte den här matchen för Sharks. Däremot fanns Leo Sahlin Wallenius med i truppen.

Matchfakta

Slutresultat: Anaheim Ducks – San Jose Sharks 6–2 (Perioder: 2–1, 2–1, 2–0)

1:a perioden (2–1)

01:37 | 0–1 E. Pohlkamp (Ass: E. Cardwell)

02:57 | 1–1 J. LaCombe (Ass: C. Gauthier, T. Luneau)

06:07 | 2–1 L. Carlsson (Ass: D. Helleson, N. Klepov)

2:a perioden (2–1)

11:05 | 2–2 J. Huntington (Ass: B. Leason)

11:52 | Målvaktsbyte: M. Davis ersätter E. Comrie

12:15 | 3–2 B. Sennecke (Powerplay) (Ass: L. Carlsson, J. LaCombe)

16:07 | 4–2 B. Sennecke (Ass: T. Luneau, N. Myatovic)

3:e perioden (2–0)

08:10 | 5–2 B. Sennecke (Ass: Mik. Granlund, N. Myatovic)

13:44 | 6–2 T. Luneau (Ass: A. Killorn)