NHL

TV: Leo Carlssons drömmål - snurrar upp hela San José

Publicerad 21 september 2026 07:32
Martin Jansson
Martin Jansson
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Många ögon är på Leo Carlsson efter det nya kontraktet. Under försäsongen klev svensken nu fram med ett drömmål mot San José.

Leo Carlsson stod för ett drömmål under söndagen.
Leo Carlsson stod för ett drömmål under söndagen.
Foto: Terrence Lee-Imagn Images / USA Today Sports

Den kommande säsongen är Leo Carlsson NHL:s bäst betalda spelare. Det kommer så klart med en press på den unga svensken. Centern kommer i vinter att ha fler kritiska ögon på sig och vara under lupp på ett annat sätt.

Under försäsongen klev han nu fram och visade vad han kan göra.

I en match mot San Jose Sharks under söndagen dansade 21-åringen igenom försvaret innan han skickade in pucken i nät. Det var redan i den första perioden vid ställningen 1-1 som stjärnan stod för sitt solonummer.

Till slut skrevs slutresultatet till 6-2 i fördel för Anaheim Ducks.

Leo Carlsson hann då även med att göra en assist. Ivar Stenberg spelade inte den här matchen för Sharks. Däremot fanns Leo Sahlin Wallenius med i truppen.

Matchfakta

Slutresultat: Anaheim Ducks – San Jose Sharks 6–2 (Perioder: 2–1, 2–1, 2–0)  

1:a perioden (2–1)

01:37 | 0–1 E. Pohlkamp (Ass: E. Cardwell)  

02:57 | 1–1 J. LaCombe (Ass: C. Gauthier, T. Luneau)  

06:07 | 2–1 L. Carlsson (Ass: D. Helleson, N. Klepov)  

2:a perioden (2–1)

11:05 | 2–2 J. Huntington (Ass: B. Leason)  

11:52 | Målvaktsbyte: M. Davis ersätter E. Comrie  

12:15 | 3–2 B. Sennecke (Powerplay) (Ass: L. Carlsson, J. LaCombe)  

16:07 | 4–2 B. Sennecke (Ass: T. Luneau, N. Myatovic)  

3:e perioden (2–0)

08:10 | 5–2 B. Sennecke (Ass: Mik. Granlund, N. Myatovic)  

13:44 | 6–2 T. Luneau (Ass: A. Killorn)

Den här artikeln handlar om:

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