Stjärnans besked – hoppas bli kvar: ”Vi jobbar på det”

Brendan Shinnimin kan ha gjort sin sista match med Luleå.

Med en utgående kontrakt och en ovis framtid berättar profilen själv hur han ser på tiden framöver.

– Om jag kan spela här några år till vore det fantastiskt, säger 35-åringen till Expressen.

Brendan Shinnimin hoppas fortsätta i Luleå

Efter uttåget för Luleå Hockey står Brendan Shinnimin med utgående kontrakt. Profilen har tidigare uppget till NSD att han har pratat siffror med klubbens sportchef Thomas Fröberg, men att summan varit för låg.

Nu uttalar Shinnimin på nytt om han vill fortsätta karriären i Luleå.

– Jag har varit här i fem år nu … två finaler, ett guld och två CHL-finaler. Det har blivit som ett andra hem för mig. Jag älskar staden, fansen är otroligt passionerade och brinner för hockeyn, så det är roligt att spela inför dem varje kväll. Det är något jag gärna vill fortsätta med. Det är också en väldigt bra situation för min familj. Barnen trivs och min fru trivs. Jag börjar bli lite äldre och om jag kan spela här några år till vore det fantastiskt. Vi jobbar på det och får se vad som händer, säger stjärnan till Expressen.

”Min känsla är…”

Som det ser ut nu, verkar 35-åringen ha hoppet om att man kommer överens.

– Min känsla är att vi kommer att hitta en lösning. Men vi får se vad som händer, vad de kan erbjuda och vad som finns för andra alternativ. Om det går att lösa här skulle jag vara väldigt nöjd med det.

Så om den femte semifinalmatchen var Brendan Shinnimins sista match i Luleå-dressen återstår att se.

– Kanske var det, kanske inte. Men om det var det så gav jag allt och kämpade tillsammans med laget. Man kan egentligen inte begära mer än så. Självklart vill man vinna och spela vidare, men så är hockeyn. Vi gjorde ett bra försök, jag är stolt över grabbarna och jag älskar att kriga tillsammans med dem.

