”Masken” har utgående kontrakt: ”Det är ’fine’ med mig”

Både Niklas Gällstedt och Ove Molin har kontrakt som gäller 2026/27, men hur blir det med Anders ”Masken” Carlsson? För GD svarar nu Brynäs assisterande tränare.

– Det är ju två parter som ska ta ett sånt beslut och jag vet inte vad klubben vill heller, säger 65-åringen till tidningen.

Anders ”Masken” Carlsson svarar kring framtiden i Brynäs. Foto: Bildbyrån/Johan Bernström.

Att Brynäs velat att Niklas Gällstedt ska bygga över tid har varit tydligt i och med avtal över 2026/27, samt option för 2027/28. Men kan det bli aktuellt att byta ut kollegor?

Gefle Dagblad skriver under onsdagen att man erfar att även Ove Molins kontrakt gäller över kommande säsong. Därefter är det mer otydligt när man ställer frågor till assisterande tränaren Anders ”Masken” Carlsson.

65-åringes avtal med Brynäs går ut efter 2025/26.

– Så är det, men jag har inte grubblat någonting på det om jag ska vara ärlig. Det får vi ta efter säsongen vad som händer då. Om jag slutar eller vad som händer, säger Carlsson till GD och fortsätter om tankarna kring det.

– Nog lägger man en tanke då och då men det är inget som stör mig. Det är ju två parter som ska ta ett sånt beslut och jag vet inte vad klubben vill heller. De kanske vill göra någon förändring och det är ”fine” med mig också. Jag känner ingen brådska att ta något beslut.

Hade tagit ett steg bakåt: ”Blev förvånad när de ringde”

”Masken” Carlsson har lång erfarenhet av jobb som sportchef i både Leksand och Rögle, samt scout för Colorado Avalanche. Men efter 2018 blev det en paus innan han återigen syntes kring Häradsbygdens SS. Därifrån blev det inhopp i Brynäs i mars 2023, när man var på väg ur SHL.

Den trefaldige SM-guldvinnaren har dock hunnit bli 65 år nu.

– Jag hade ingen tanke alls på att nånsin komma tillbaka till Brynäs så jag blev förvånad när de ringde mig. Det är fantastiskt roligt att få vara i föreningen där man växt upp med att stå i hejarklacken, säger han till GD.

Source: Anders Carlsson @ Elite Prospects