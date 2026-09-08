Statistikexperten: Tre spaningar inför SHL-säsongen

En ny säsong i SHL är snart här och det finns som alltid väldigt mycket att se fram emot. I den här texten dyker jag ner i tre ämnen som jag har grubblat på i olika solstolar och hängmattor under sommaren.

Alla siffror som refereras i texten är hämtade från hockeysiffror.se om inget annat anges. I texten hänvisar jag genomgående till “lika styrka”. Med det menar jag när lagen har lika många utespelare, och när båda lagens målvakter är på isen (officiell definition inkluderar till exempel 6-mot-5 spel men det ingår alltså inte i min definition).