Statistikexperten: Tre spaningar inför SHL-säsongen
SHL

Statistikexperten: Tre spaningar inför SHL-säsongen

Publicerad 08 september 2026 14:30
Viktor Jansson
Viktor Jansson
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Hockeysverige.se's statistikexpert Viktor Jansson, som driver hockeysiffror.se, har djupdykt i siffrorna och plockat fram tre spaningar inför nästa veckas SHL-premiär.

  • Enorma skillnaden mellan Halls Karlskoga och "Bulans" Luleå.
  • Är han ligans bästa på att driva spelet? Siffrorna visar enorma betydelsen.
  • Kritiserade storstjärnan som borde få mer credd.
  • Lagen där förstakedjorna hade störst impact.

En ny säsong i SHL är snart här och det finns som alltid väldigt mycket att se fram emot. I den här texten dyker jag ner i tre ämnen som jag har grubblat på i olika solstolar och hängmattor under sommaren.

Alla siffror som refereras i texten är hämtade från hockeysiffror.se om inget annat anges. I texten hänvisar jag genomgående till “lika styrka”. Med det menar jag när lagen har lika många utespelare, och när båda lagens målvakter är på isen (officiell definition inkluderar till exempel 6-mot-5 spel men det ingår alltså inte i min definition).

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Den här artikeln handlar om:

Luleå HockeyRögle BKFredrik OlofssonJakub VranaLinköping HC