Staffan Kronwall är kritisk efter pyroteknik i DIF-klacken.

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Inför matchstarten i SHL mellan Brynäs och Djurgården tändes ett par pyrotekniska pjäser i bortaklacken inuti Monitor ERP Arena. Det ledde till rökutveckling inne i arenan vilket försenar matchstarten.

Snabbt meddelades det i arenan att bortaklacken skulle tömmas och strax efteråt åkte de båda lagen tillbaka in i omklädningsrummet i väntan på att matchen skulle starta.

– Det är ett jätteproblem. Vi alla blir ju förlorare på det, de som behöver skickas ut och det drabbar alla här inne. Det drabbar spelarna ute på isen och Djurgårdsspelarna som har laddat upp för matchen. Alla är förlorare på det här, det är ett problem såklart, säger TV4-experten Almen Bibic.

Staffan Kronwall sågar DIF-klacken: "Det är egoistiskt"

Expertkollegan Staffan Kronwall gick sedan hårt mot supportrarna som tände pyrotekniska pjäser inuti arenan.

– Jag kan säga att som spelare ger det absolut ingenting med pyroteknik på läktaren. Det måste man börja förstå. Varför är man i lokalen? Jo, för att stötta sitt lag och sina spelare. Det här stöttar ingen. Det är ett egoistiskt beslut där man vill sticka ut och göra något häftigt för sig själv. Man vill stjäla fokus från matchen och därmed också sabotera för sitt eget lag. Det här kan kosta pengar för, i det här fallet, Djurgården, säger Kronwall i sändningen.

Efter drygt tio minuter i omklädningsrummet åkte lagen ut på isen igen för att göra sig redo för matchen igen.

Pucken släpptes sedan för matchstart vid 19:15.

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