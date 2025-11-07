Jeremy Boyce har spelat hela sin seniorkarriär för en och samma klubb – Timrå IK. Men under säsongsinledningen har den 32-åriga forwarden stått utanför laget vid flera tillfällen.

– Tränarna tycker att de har hittat saker och ting, och det är tråkigt för ”Bojjan” givetvis, säger nu sportchef Kent Norberg till ST.

Jeremy Boyce. Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Jeremy Boyce är den spelare som har gjort flest matcher för Timrå IK genom tiderna.

Forwarden har varit klubben trogen sedan sin första seniorsäsong 2010 och har gjort 817 matcher iklädd klubbens färger. Ändå har 32-åringen, under inledningen av den här säsongen, varit petad vid flera tillfällen. I och med detta, och att han dessutom sitter på ett utgående kontrakt, ställs det frågor till sportchef Kent Norberg.

– Det ju speciellt, dels för att vi inte har några skador, och sedan för att vi vinner och ändå spelar hyfsat, vi är med i alla matcher. Tränarna tycker att de har hittat saker och ting, och det är tråkigt för ”Bojjan” givetvis, säger ”Nubben” till Sundsvalls Tidning.

Samtidigt stänger Norberg inte dörren för en förlängning med trotjänaren.

– Bara för att han inte spelar och har den ålder han har så är det är ingenting som säger att ”Bojjan” inte kommer få kontrakt även fast han inte spelar just nu.

Enligt Norberg har han och Boyce regelbunda samtal om hur framtiden ska se ut.

– Ungefär varannan vecka sätter vi oss och pratar, Bojjan och jag. Jag tycker att Timrå är skyldiga att visa honom det också, att prata med honom så att han inte känner sig bortglömd på något sätt. Jag tycker att vi har en jättebra dialog.

Source: Jeremy Boyce @ Elite Prospects