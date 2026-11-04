Sportchefen avslöjar: Spelarna HV71 vill få hem

David Gustafsson och Lawrence Pilut på HV71:s radar. Foto: Bildbyrån

HV71 har flertalet kontrakt på forwardsidan som går ut efter den här säsongen. I flera har klubben haft problem med att hitta svenska toppforwards som kunnat vara bärande.

Nu vill HV71:s sportchef ändra på det till kommande säsong.

-- Ja, det vill vi. Jag tycker vi har massvis med härliga importer, och jag tycker de gör det superbra. Men vi vill säkerligen minska något i antal på importsidan och försöka hitta svenskt. Det finns flera anledningar till det. Dels ser vi något i att kunna bygga en kärntrupp, dels ser vi fördelen med att ha fler spelare här under sommaren, säger Johan Hult i podcasten Nedsläpp HV71 .

Bekräftar intresse för tidigare HV-spelare

Två tidigare HV-profiler som just nu sitter på utgående kontrakt är Lawrence Pilut och och David Gustafsson. Den förstnämnde i Schweiz och den sistnämnde i AHL. Nu avslöjar HV:s sportchef att det är två namn som klubben är intresserade av till kommande säsong.

– Det är klart att ”våra” spelare alltid är hyperintressanta för oss, både på kort och lång sikt. De är två spelare som vi vill hålla kontakten med och ligga nära. De ska veta var HV står i frågan om deras framtid och vårt intresse för dem ska vara tydligt, säger Hult i podden.

Hult bekräftar också kontakt med David Gustafsson under sommaren.

-- Jag pratat en del med honom i somras. Försöker hålla en bra relation med honom. Han var tydlig i somras om att han ville göra ett försök borta i Nordamerika, och det har vi respekt för. Men det är klart det är en spelare vi vill följa och ligga nära.

-- Lawrence är ju hemma här i Jönköping på somrarna, så det är såklart också någon vi pratar med och håller kontakten med. Det är två killar som står för väldigt mycket som vi vill stå för både på och utanför isen.

Source: Lawrence Pilut @ Elite Prospects