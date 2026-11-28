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Erik Källgren nollade Örebro.

Brynäs IF tog en stark hemmaseger när Örebro Hockey besegrades med 3–0 inför 8 150 åskådare i Monitor ERP Arena. Trots att gästerna vann skottstatistiken med 29–20 var det hemmalaget som var effektivast och hade en mur i kassen i form av Erik Källgren, som räddade samtliga skott.

Gustav Hillström gav Brynäs ledningen i den första perioden efter assist från Oskar Lindblom och Axel Andersson. Samma Hillström utökade sedan till 2–0 tidigt i den andra perioden. Örebro jagade reducering och plockade ut målvakten Jonas Arntzen i slutminuterna, men Kieffer Bellows punkterade matchen med 3–0 i öppen kasse med drygt två och en halv minut kvar. Brynäs drog inte på sig en enda utvisningsminut i segern.

Därmed noterades Erik Källgren för sin första nolla för säsongen, eftersom nollan mot Timrå inte räknas i statistiken då han byttes ut med tio minuter kvar.

Matchfakta

Brynäs IF – Örebro HK 3–0 (1–0, 1–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (11.35) Gustav Hillström (Oskar Lindblom, Axel Andersson)

Andra perioden: 2–0 (21.20) Gustav Hillström (utan assist)

Tredje perioden: 3–0 (57.29) Kieffer Bellows (utan assist), mål i tom bur

Skott: 20–29 (8–9, 9–7, 3–13)

Räddningar: BIF: Erik Källgren 100,0 % (29/29). ÖHK: Jonas Arntzen 85,0 % (17/20).

Powerplay: BIF 0,0 % – ÖHK N/A

Utvisningsminuter: BIF 0 – ÖHK 4

Arena: Monitor ERP Arena

Publik: 8 150