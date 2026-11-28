Färjestad chockade Skellefteå.

Foto: BILDBYRÅN

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Färjestad BK hade tre raka matcher utan seger i ordinarie tid inför eftermiddagens toppmöte med Skellefteå AIK. Hemmalaget, som haft frågetecken kring målvaktspositionen under säsongen med Linus Söderström på skadelistan, kom till matchen med 1-4 mot Rögle BK i bagaget.

De blev en rivstart på det som enligt många mycket väl kan vara en SM-final i vår.

Redan efter 18 sekunder åkte Magnus Nygren ut för roughing. Bara sekunder senare fick Färjestad straff efter att Joakim Nygård kommit fri i boxplay. Straffen missade dock Victor Ejdsell.

Färjestads chocköppning

Skellefteå kunde inte utnyttja spelet i numerärt överläge och istället kunde Victor Ejdsäll ge Färjestad ledningen i powerplay efter dryga fyra minuter. Kort därefter ökade Radim Zohorna på till 2-0 innan Joakim Nygård kunde göra 3-0 i numerärt underläge för gästerna.

Tre mål på fyra skott bakom Strauss Mann i hemmakassen.

-- Mardrömsstart, hårt straffade. Jobba i uppförsbacke men det är ingen som tycker synd om oss. Nu får vi se vad vi är gjorda av, säger Jonathan Pudas i första periodpausen.

Matchen pågår!