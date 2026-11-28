Djurgården väntas sparka Robert Kimby.

Foto: BILDBYRÅN

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Djurgårdens IF Hockeys tunga höst i SHL får till slut konsekvenser. Efter 20 poäng på de första 20 matcherna går nu klubben skilda vägar med huvudtränare Robert Kimby.

Beslutet blev officiellt efter lördagens match mot Malmö Redhawks där sportchefen Marcus Due-Boje är på plats.

– Vi tror starkt på det här laget och ser en större potential än vad vi hittills har fått ut. Vi har utvärderat situationen noggrant och bedömer att ett nytt ledarskap är rätt väg framåt. Det är vårt ansvar att agera utifrån den bedömningen, säger Niklas Wikegård till klubbens hemsida.



Lämnar självmant

Samtidigt skriver Sportbladet att Kimby själv ska ha meddelat spelarna inför matchen i Malmö att det blir hans sista. Spelarna ska således ha vetat om att lördagens match blir huvudtränarens sista - och att han själv valt att lämna sitt uppdrag.

Han väntas ta över

Enligt uppgifter till Expressen väntas Mikael "Musse" Håkanson ta över ansvaret efter Kimby. Håkanson har ett långt förflutet i klubben som både spelare och ledare.

Håkanson spelade i Djurgården mellan 92-94 och 96-02. Han var sedan assisterande tränare i klubben i sex säsonger mellan 2015 till 2021. Förra säsongen var Håkanson huvudtränare för Linköping HC, där han även har ett långt förflutet som spelare.