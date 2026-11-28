Superdeal på Hockeysverige Plus: Läs alla våra texter - resten av 2026 - för bara en krona.

Djurgården vände och vann efter Händemarks matchstraff.

Det blev en händelserik eftermiddag i Malmö. Mitt under den första perioden kom uppgifter om att Robert Kimby och Djurgården går skilda vägar - och att det skulle ske efter matchen.

Djurgårdens IF Hockey fick sedan en tuff start där Malmö Redhawks efter ett stort spelövertag i den första perioden gjord 1-0 genom Axel Sundberg.

Vände efter knätacklingen

Med drygt fem minuter kvar av den andra perioden fick åkte Malmös Fredrik Händemark ut fem plus game för en knätackling på Charles Hudon, som grinade illa efter smällen.

Djurgården - som haft enorma problem med effektiviteten den senaste tiden - utnyttjade de fem minuterna i powerplay och kunde vända på steken. Första skickade Joe Snively in 1-1, och bara drygt 30 sekunder senare kunde Nils Åman göra 2-1.

I den tredje perioden kunde sedan Djurgården hålla undan och vinna - efter fem raka förluster.

Kimbys svar

Efter matchen fick Robert Kimby bemöta uppgifterna om att han lämnar Djurgården.

-- Först och främst. Jag är här att prata om macthen. Men också allt som är bra för DJurgården är bra för mig. Sen frå vi ta resten sen. Jag tycker grabbarna ska ha en stor eloge för jobbet de gör idag.

Åke Unger: Är du coach i nästa match för Djurgården?

-- Jag är här för att prata om matchen.

Malmö - Djurgården 1-2 (1-0, 0-2, 0-0)



Malmö: Axel Sundberg

Djurgården: Joe Snively, Nils Åman