Brynäs toppback Michal Kempny drog på sig en skada under SHL-premiären och har uteblivit under de följande tre matcherna. Nu närmar sig den tjeckiska backen en återkomst.

– Vi kände väl att det var smartast att vila, säger han till Gefle Dagblad.

Michal Kempny. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån.

Michal Kempny drog på sig en skada under den inledande SHL-omgången mot Växjö Lakers och har inte kommit till spel i de följande matcherna.

Enligt Kempny åkte han på en smäll tidigt i matchen, men spelade vidare trots känningarna.

– Det var redan i mitt tredje byte som jag fick en smäll. Sedan spelade jag vidare hela matchen. Det borde jag kanske inte ha gjort, säger han till Gefle Dagblad.

Den 35-åriga prestigevärvningen kom inte till spel i matcherna mot Luleå, HV71 och Örebro. Kempny var dock aktuell för spel redan under den senaste matchen mot Örebro.

– Vi kände väl att det var smartast att vila då också eftersom jag har några dagar extra på mig nu innan nästa match.

”Vill inte gå in på vad det är för skada”

Kempny värvades inför säsongen från det tjeckiska laget HC Sparta Praha. Han har tidigare erfarenhet från NHL, där han noterats för 63 poäng (15+48) på 247 matcher. I den första SHL-omgången lyckades 35-åringen dock inte ta sig in i målprotokollet. Kempny närmar sig dock en återkomst till isen, vare sig han kommer till spel under bortamatchen mot Malmö är oklart.

– Jag vill inte gå in på vad det är för skada, det känns bäst att hålla det internt. Det jag kan säga är att jag kan träna på is, men jag har en liten bit kvar till match. Jag hoppas att det blir snart, säger Kempny.

