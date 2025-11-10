Radim Zohorna kunde inte fullfölja gårdagens landskamp mot Schweiz.

Färjestads tjeckiske center tvingades kliva av 4–0-segern skadad efter en smäll.

– Han ådrog sig en överkroppsskada, konstaterar förbundskaptenen Radim Rulík för Hokej.cz.

Radim Zohorna.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Det var i slutet av den första perioden som Färjestads tjeckiske landslagscenter Radim Zohorna åkte på en smäll från schweiziska Nicolas Baechler.



Smällen tog så pass illa att Zohorna fick hjälps av isen, innan han togs omhand av landslagsläkaren.



– Han ådrog sig en överkroppsskada. Vi ska inte säga något och föregå Färjestad, men jag kan säga så här: han fick en smäll och känner sig inte bekväm. Vi får se vad som händer härnäst. Han ska genomgå några tester, sedan får vi se, säger förbundskaptenen Radim Rulík till Hokej.cz.

Har gjort ett mål på 17 SHL-matcher

Radim Zohorna noterades för en poäng på de tre matcher han bokfördes för i Finland Hockey Games via ett mål mot Finland under lördagen. I Färjestad har Zohorna den här säsongen haft svårt att få fart på poängproduktionen och står efter 17 SHL-matcher noterad för ett mål och totalt sex poäng.



Även Brynäs back Michal Kempny missade söndagens match mot Schweiz, då backen lämnat landslagssamlingen för att vara med på födseln för sitt barn.



– På morgonen skickade han en bild på hans fru och bebisen. Ett stort grattis till honom och vi tackar honom för att han kom, trots de svåra omständigheterna, säger Rulïk.

