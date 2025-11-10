”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Leksand kommer att tvingas klara sig utan Marcus Gidlöf den kommande tiden.

På sin hemsida meddelar klubben att målvakten blir borta i ytterligare fyra till sex veckor.

Marcus Gidlöf är skadad.

Foto: Pär Olert/Bildbyrån.

Marcus Gidlöf missade de avslutande matcherna inför förra veckans landslagsuppehåll i SHL.



Nu står det klart att Leksand kommer att tvingas klara sig utan målvaktslöftet under den överskådliga framtiden. Via sin hemsida meddelar klubben att man fått svar på vidare undersökning och att Gidlöf väntas rehabilitera en skada under ytterligare fyra till sex veckor.

Kan bli borta till jul

För Gidlöf innebär det att han åtminstone väntas missa Leksands matcher fram till nästa landslagsuppehåll om fyra veckor och skulle det bli sex veckors frånvaro från och med i dag kan den unge målvakten vara tillbaka i mellandagsmatcherna i slutet av december.

Den 20-årige målvakten har spelat åtta matcher för Leksand den här säsongen och står noterad för en räddningsprocent på 88,8 procent.

Leksand har sedan tidigare återkallat Robin Christoffersson från dennes utlåning till Vimmerby. Utöver honom har Leksand även Jakob Hellsten att tillgå.

Source: Marcus Gidlöf @ Elite Prospects