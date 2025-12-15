Smällen: Blir borta året ut

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Theodor Lennström har inte kunnat spela på en dryg månad.

Nu står det klart att Linköpingsbacken blir borta året ut.

Foto: David Wreland/Bildbyrån

Via sin hemsida meddelar Linköping att lagets skadade back Theodor Lennströms överkroppsskada med största sannolikhet kommer att hålla honom borta från spel året ut.

Lennström har inte spelat sedan bortamatchen mot Timrå den 22 november och har sedan dess missat fyra raka matcher. I och med dagens besked väntas han att bli borta i åtminstone fem matcher till.

Den 31-årige backen återvände till SHL inför den här säsongen efter två säsonger i schweiziska Genève-Servette, då han skrev ett treårskontrakt med Linköping.

Lennström har den här säsongen noterats för sju poäng (0+7) på 18 matcher för Linköping.

Vidare meddelar klubben på sin hemsida att långtidsskadade Remi Elie inte kommer att kunna vara tillbaka förrän runt nyår, medan prognosen för Johan Johnsson är att forwarden kan vara tillbaka i spel efter jul.

Source: Theodor Lennström @ Elite Prospects