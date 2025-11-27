”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Förhoppningen var att han skulle spela trots måndagens känning. Nu saknas Theodor Lennström i Linköpings lag på grund av skada.

Theodor Lennström, Linköping. Foto: Bildbyrån/Michael Erichsen.

”Vi får se hur det känns, men det hoppas vi på. Han fick vila nu”

Det var orden LHC:s sjukgymnast Jonas Emmoth gav Corren efter att Theodor Lennström klivit av måndagens träning med en ”lättare känning” och sedan saknats helt under tisdagen. Förhoppningen då var att backstjärnan skulle vara tillbaka i träning under onsdagen och sedan spela mot Brynäs under torsdagen. Så blir det inte.

När Linköping släpper sin laguppställning till matchen på hemmais saknas Lennström bland backarna. Följande ord kommer sedan från klubbens egna konto som en uppdatering.

”Theodor Lennström har ådragit sig en skada under veckan och missar därmed kvällens match”

Förändringen på backsidan från 2–1-vinsten mot Timrå blir att Jonathan Myrenberg kliver in på Lennströms plats intill Kokkonen. I övrigt är det densamma.