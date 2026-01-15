Slogs blodig – i Växjös seger: ”Var rätt grinigt”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Två av seriens formsvagaste lag möttes i Stockholm.

Då såg Växjö till att ändra på det med första segern efter ordinarie tid på länge.

Men både Djurgårdens Arvid Costmar och Växjös Kalle Kratz fick betala – med blodvite.

– Det var rätt grinigt mellan lagen, säger Sanny Lindström i TV4.

Kalle Kratz och Albin Grewe rök ihop. Foto: Bildbyrån och TV4.

28 december, borta mot Linköping. Det var senast som Björn Hellkvists Växjö Lakers vann efter ordinarie tid i SHL. De har tagit två förlängningssegrar sedan dess, men också förlorat tre matcher. Det gjorde att de tre poäng man tog i Stockholm på torsdagen var oerhört viktiga.

Malmö, som har tappat farten med två raka förluster, håller man bakom sig med tre poäng efter segern i Stockholm.

För samtidigt som Skellefteå slog Malmö med 4–1 i Västerbotten, hade Växjö övertaget på Hovet i stora perioder. I den andra perioden kom både 1–0 och 2–0 för Växjö genom Felix Robert och Manuel Ågren. I den sista perioden reducerade Joey LaLeggia i powerplay för Djurgården, men sedan svarade Karl Henriksson med att utöka till 3–1 för bortalaget.

Grewe bakom två blodiga situationer

Helt plötsligt var Djurgården i en riktigt jobbig sits. De lyckades aldrig svara på Växjös mål och skapa spänning i matchen. Men det var inte bara det som var i fokus. I stället var det situationerna som lämnade Arvid Costmar och Kalle Kratz blodiga som var i fokus. Den förstnämnde fick Joel Perssons klubba i ansiktet – efter en tackling från Albin Grewe. Eftersom att Joel Persson bedömdes oskyldig till det olyckliga blodvitet, friades backen.

Men sedan rök Albin Grewe och Kalle Kratz ihop – och bjöd publiken på ett slagsmål. Efter att Kratz föll till marken blödde han, men spelade vidare.

Båda fick sitta fem minuter för roughing, och Kratz, 21, var tydligt tagen efteråt.

Förlusten med 1–4 på Hovet innebär att Djurgården trillar ned till niondeplatsen i SHL, precis före Färjestad och precis efter Brynäs på målskillnad.