Slår till igen - otroliga statistiken: "Varför inte?"

Skellefteå slog till i boxplay igen. Foto: Ola Westerberg / BILDBYRÃ N / COP 117 / OW0231

Foto: BILDBYRÃ N

Victor Stjernborg i premiären mot Brynäs IF. Pontus Johansson mot Luleå Hockey. Arvid Lundberg senast mot Timrå IK.

Och nu, för andra gången, Victor Stjernborg mot Färjestad BK. Skellefteå har inlett säsongen i boxplay på ett smått otroligt sätt. På sex matcher och en period har man nu gjort fyra mål med en man minde på isen.

-- Vi har alltid mindsetet att man kan göra mål i boxplay också, sen blev det väl en bra täckning på Grahn och så studsade den lite och så hade Perra (Pär Lindholm) den på bladet och jag kände att jag hade farten med mig, säger Stjernborg om målet i TV4.

När Stjernborg får frågan om Skellefteås siffror i boxplay svarar han:

-- Det är något vi snackat om, att göra mål i boxplay. Att använda det som ett vapen också. Det är lätt att motståndarna känner att vi fyra är där inne för att försvara, få ut pucken och byta.

-- Jag tycker att vi har visat att har man det mindsetet och har kräm så....det är klart att vi ska spela försvarsspel först och främst, men dyker det upp en möjlighet och man har fräscha ben, varför inte?

Färjestad chockade Skellefteå

Annars var det gästerna Färjestad som inledde bäst. Redan efter tre minuter hade Per Åslund och Viktor Lodin skickat upp gästerna i en 2-0-ledning. Skellefteå tog sig dock in matchen genom just en reducering i boxplay. 1-2 var sedan ställningen efter 20 minuter.

Matchen pågår!