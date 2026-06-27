Skriver nytt kontrakt - efter allvarliga skadan

Gustav Hillström är född och uppvuxen i Gävle och har Strömsbro IF som moderklubb. Han kom till Brynäs IF säsongen 21/22 och har spelat för klubben från U16-laget och hela vägen upp i A-laget.

Nu förlänger centertalangen, som är aktuell för spel i JVM nästa säsong, sitt kontrakt med Gävleklubben. Han skriver på till 2028.

– Gustav har stått för en fin utveckling under sina år i föreningen. Han är dedikerad och har ett enormt driv att bli bättre. Hans mångsidighet gör honom extra intressant och det ska väldigt spännande att följa och få jobba tillsammans med Gustav under de kommande åren, säger sportchef Johan Alcén.

Gustav Hillström ådrog sig en allvarlig skada

Hillström har gjort 1+2 på 45 SHL-matcher men ådrog sig under slutet av förra säsongen en allvarlig skada som kunde ha avslutat hans karriär.

– Nu har jag egentligen inte jättebra koll, men musklerna höll på att dö eftersom det var ett sådant tryck i benet. Det var så pass illa att läkarna var tvungna att prioritera hur man skulle gå vidare eftersom trycket blev så enormt, sade han i en intervju med hockeysverige.se.

Då var han dock tydlig med att han siktar på att vara tillbaka när nästa säsong drar igång.

På 19-åringens meritlista finns ett SM-guld med U16, ett SM-brons med J18 och ett VM-brons med U17-landslaget. Utöver spel i U17-landslaget har han gjort U16- och U18-landskamper. Sommaren 2025 blev han draftad i fjärde rundan av New Jersey Devils som spelare 114 totalt.