Skellefteå vann finalreprisen - efter stort drama

Skellefteå AIK fick en drömstart på matchen när Jonathan Davidsson sköt 1–0 i numerärt underläge tidigt i den första perioden. Den andra akten tillhörde dock helt gästerna och Dennis Everberg. Rögle-forwarden stod för en äkta show när han satte både 1–1 och 1–2 inom loppet av två och en halv minut för Ängelholmslaget.

Skellefteå visade dock stark moral i den tredje perioden. Först kvitterade Mikkel Aagaard till 2–2 i fem mot tre-spel redan efter 56 sekunder. Några minuter senare klev veteranen Pär Lindholm fram och skickade in matchavgörande 3–2, framspelad av Valter Lindberg och Jonathan Pudas.

Rögle BK tog timeout och plockade ut målvakten Arvid Holm i slutskedet, men hemmalaget höll undan inför 5 603 åskådare.

Matchfakta

Skellefteå AIK – Rögle BK 3–2 (1–0, 0–2, 2–0)

Första perioden: 1–0 (02.06) Jonathan Davidsson (Pär Lindholm, Arvid Lundberg) SH1

Andra perioden: 1–1 (34.26) Dennis Everberg (Albin Sundsvik, Daniel Zaar) 1–2 (36.58) Dennis Everberg (utan assisterande)

Tredje perioden: 2–2 (40.56) Mikkel Aagaard (Oscar Lindberg, Jonathan Johnson) PP2 3–2 (44.06) Pär Lindholm (Valter Lindberg, Jonathan Pudas)

Skott: 25–25 (9–5, 10–10, 6–10) Utvisningar: SKE: 4x2 min. RBK: 6x2 min. Publik: 5 603