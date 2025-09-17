Förhoppningen var en slutsåld arena när Skellefteå skulle ta emot Rögle i hemmapremiären – så blev dock inte fallet.

Endast 4 607 åskådare tog sig till Skellefteå Kraft Arena under tisdagen.

– Publiken är jätteviktig för oss för att vi ska kunna ställa ett slagkraftigt lag på isen varje säsong, svarar Skellefteås klubbdirektör Daniel Fåhreaus i Norran.

Flera platser var tomma under Skellefteås hemmapremiär. Foto: Pär Bäckström/Bildbyrån.

Skellefteå AIK hade jobbat hårt för att marknadsföra hemmapremiären som spelades under tisdagskvällen. Detta gav dock ingen större effekt, då endast 4 607 åskådare tog sig till Skellefteå Kraft Arena för att titta på matchen – långt ifrån arenans fulla kapacitet på 5 801.

SHL-klubben har haft som mål att ha fullsatt arena under de fem första hemmamatcherna, en målsättning som föll redan första hemmamatchen. Daniel Fåhreaus, klubbdirektör, som nu svarr på det hela i Norran, är dock inställd på att lyckas till slut.

– Vi kan konstatera att vi gjort en massa saker för att locka supportrar till premiären men det fick inte effekten vi önskade. Den analysen sitter vi med just nu och ska försöka landa i vad vi hade kunnat göra bättre, säger han till tidningen.

Stor påverkan: ”Blir sämre för ekonomin”

Daniel Fåhreaus trycker också på publikens betydelse för spelarbudgeten.

– Det betyder att det blir sämre för ekonomin än om det hade varit fullt. Det är en påverkan som är stor, kanske mer än folk tror. Publiken är jätteviktig för oss för att vi ska kunna ställa ett slagkraftigt lag på isen varje säsong.

Lördagsmatcher var de populäraste hemmamatcherna under säsongen 24/25. Under fjolåret fick Skellefteå sätta lapp på luckan under fem lördagar. Den här säsongen har de dock blivit tilldelade färre hemmamatcher på lördagar, någonting som Fåhreaus inte är nöjd med.

– Det är en väldigt viktig diskussion vi måste ha i kommande planeringar, den är jätteviktig för oss och vi kommer vara tydliga i dialogen med SHL. Vi ska kriga för ha en hemmapremiär på en lördag inför framtida säsonger.