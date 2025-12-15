”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Victor Laz fick begränsat med speltid i SHL under inledningen av säsongen och lånades ut till sin gamla klubb Kalmar i Hockeyallsvenskan. Nu har 29-åringens ordinarie klubb Skellefteå valt att kalla hem forwarden från lånet.

– Victor har varit i Kalmar och fått värdefull speltid, säger sportchef Erik Forsell till klubbens hemsida.

Victor Laz i Kalmar. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån.

Det blev bara elva matcher i SHL för 29-årige Victor Laz innan han skickades ned till sin forna klubb Kalmar på lån. Där har forwarden noterats för fyra poäng (3+1) på elva matcher under hösten. Nu kallas Laz tillbaka till sin ordinarie klubb Skellefteå och det ser ut som att han kommer att bli kvar i högstaligan resten av säsongen.

– Victor har varit i Kalmar och fått värdefull speltid. Nu har vi lite luckor i laget och det passar bra att ta hem honom, säger Skellefteås sportchef Erik Forsell.

Victor Laz värvades till Skellefteå efter sitt stora genombrott i Hockeyallsvenskan under fjolårssäsongen. Då noterades han för 30 poäng (17+13) på 50 matcher. Under sina första elva matcher i SHL blev det bara en poäng (0+1)

Source: Victor Laz @ Elite Prospects