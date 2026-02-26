Pikar Ohlsson: ”Fått spela väldigt lite powerplay”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Stormötet mellan Frölunda och Skellefteå AIK bara blir hetare och hetare.

Nu svarar Daniel Hermansson på Robert Ohlssons tidigare pik mot Skellefteå.

– Sedan ”Robban” tyckte att vissa lag fick fler powerplay än andra har vi fått spela väldigt lite powerplay, säger han till Norran.

Daniel Hermansson antyder att Robert Ohlssons utspel gett effekt. Foto: Bildbyrån

Frölundas Robert Ohlsson är inte främmande för att lägga ut pikar eller påståenden med syfte att skapa diskussion. I december pikade han sin tidigare klubb och menade att Skellefteå bland andra har en förstärkande kultur.

– När jag ser på powerplaytillfällen i ligan så upplever jag många gånger att lag som har många powerplay generellt sett kanske har en förstärkande kultur. Så kan jag då tycka, sade han till Aftonbladet då.

Pikar föregångaren

För Norran.se svarar nu Daniel Hermansson.

– Vi är ett lag som får väldigt mycket utvisningar med oss, men också drar på oss många. Vi har varit högt i båda ligorna, men på slutet tycker jag det varit en del boxplay, men väldigt lite powerplay.

Han fortsätter.

– Jag tycker vi fått spela lite för lite powerplay på slutet. Vi för spelet i väldigt många matcher, men sedan ”Robban” tyckte att vissa lag fick fler powerplay än andra har vi fått spela väldigt lite powerplay.

Skellefteå AIK kan bli serieledare i kväll – om man slår Frölunda. Då tappar Frölunda för första gången sin plats i täten, sedan inledningen på säsongen.