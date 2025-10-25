Skadesmällen: Blir borta länge

Josh Dickinson skadade sig i Skånederbyt mot Malmö.

Nu står det klart att Rögle-forwarden blir borta länge.

Josh Dickinson. Foto: Mathilda Schuler/Bildbyrån

Josh Dickinson utgick i torsdagens Skånederby mot Malmö, för att sedan kunna återvända till spel och hjälpa laget till en 5–3-seger.



Nu visar sig emellertid skadan vara tämligen allvarlig för Rögle-forwarden.



Dickinson har undersökts närmare och via sin hemsida meddelar SHL-klubben att forwarden kommer att bli borta i cirka sex veckor.



– Josh kommer att inleda sin rehabilitering omgående. Vi fokuserar nu på att ge honom bästa möjliga förutsättningar för en bra återhämtning, säger Rögles fysioterapeut Christopher Alvengrip till sajten.



Den 27-årige forwarden är formstark och har gjort poäng i fyra raka matcher för Rögle och står noterad för sex poäng på de sex senaste matcherna. Totalt har Dickinson producerat åtta poäng (5+3) på 14 matcher den här SHL-säsongen.

Source: Josh Dickinson @ Elite Prospects