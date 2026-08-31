Skadeoro i Skellefteå inför CHL

Djuse och Kaderli saknades på träningen för Skellefteå. Foto: Bildbyrån

De regerande svenska mästarna Skellefteå AIK reser på fredag till Slovakien för första matchen i CHL mot HK Nitra. Där kan västerbottningarna få klara sig utan både Andro Kaderli och Emil Djuse, som både dras med skador.

Den förstnämnde fick avstå dagens träning gå grund av en känning.

– Han var med på "skills-passet" innan träningen men har en lättare känning och kände något på det passet, så han fick vila från träningen, säger Daniel Hermansson till Norran .

Huvudtränaren tror däremot att Kaderli åker med till Slovakien.

Emil Djuse fortsatt borta

Värre ser ut att vara för Emil Djuse. Backen var beräknad att vara tillbaka den här veckan, men har fortsatt inte synts till på under träningspassen.

– Han kommer inte träna något i veckan, det verkar vara något som inte var lika lindrigt som vi trodde., säger Hermansson.

När Djuse kan vara tillbaka vet inte huvudtränaren, men han hoppas att backen är tillbaka nästa vecka.