Leksand har i princip inte varit utan skador under hela säsongen – men nu är alla spelare tillbaka i full träning. Undantaget som bekräftar regeln är dock Marcus Gidlöf som blir bort en längre tid.

– Jag vet inte om det hänt ens, säger huvudtränare Johan Hedberg till Falu-Kuriren.

Leksands IF. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån.

Leksand har varit drabbade av skadebekymmer under hela hösten och har i princip aldrig haft alla spelare tillgängliga. Det har rört sig om skador på bärande spelare som Max Véronneau och Anton Johansson.

Nu är dock alla spelare tillbaka i full träning, någonting som har varit en ovanlig syn under säsongsinledningen.

– Jag vet inte om det hänt ens. Det kanske var nån match där i början. Kul att vi får tillbaka folk. Det är bra för träningarna. Det höjer intensiteten och alla vet vad som gäller. Vi får sätta vår bästa fot framåt, så att säga, säger huvudtränare Johan Hedberg.

Forwarden Kalle Östman är dock fortfarande oklar och kommer inte komma till spel under bortaturnén som laget står inför. Även målvakten Marcus Giflöf kommer vara uppskriven på skadelistan en tid framöver.

– Även Kalle gick någorlunda fullt idag. Han är inte uttagningsbar ännu, men annars är alla med ner, säger Johan Hedberg.

Source: SHL League Page @ Elite Prospects