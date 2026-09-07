Martin Johnsen kommer att missa SHL-premiären.

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Med både Niklas Hansson och Karl Annborn på skadelistan har HV71 varit på jakt efter en förstärkning på backsidan. En jakt som ser ut att landa i den lettiske VM-backen Markuss Komuls, enligt Expressen . Men det finns samtidigt fler frågetecken än så att reda ut i klubben inför SHL-premiären mot Malmö 19 september.

Nu kommer ett tungt bakslag när ett av dess frågetecken reds ut.

Den 22-årige centern, Martin Johnsen, kommer att bli borta i flera veckor på grund av skada, och missar därmed den den första grundseriematchen.

– Fick en skada på träningen förra veckan och vi bedömer att han behöver rehabilitera den i ca 4-6 veckor, skriver HV71-läkaren Jonas Kalman i en skadeuppdatering på lagets sajt under måndagen.

– Det var ett jättejobbigt besked att få. Jag har tränat på bra hela sommaren. Så det var ett tungt besked, säger han själv till Expressen.

Glädjebesked kring trion: "Tillbaka i full träning"

Det HV71 och dess fanns däremot kan glädjas över är att skadeläget i stort ser ut att ljusna. Flera av dem kommer nämligen att gå på för fullt från och med den här veckan. Då pratar vi om Aleksi Heponiemi (borta sedan januari), Olof Glifford (opererad), samt William Ignberg Nilsson (klev av i fredags).

– Aleksi är tillbaka i full träning och vi räknar med att han är tillgänglig på lördag på HV-dagen, säger Kalman.

– Också Olof är tillbaka i full träning, men behöver lite mer träning innan han är redo för matchspel.

Oskar Stål Lyrenäs ser samtidigt ut att kanske kunna spela premiären då hans prognos är en till två veckor efter överbelastning. De som hamnar utanför en tid framöver är därmed Karl Annborn, Martin Johnsen, Wille Magnertoft och Niklas Hansson.