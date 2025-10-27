Sju SHL-spelare tar plats i Finland
Nästa vecka inleds Euro Hockey Tour-säsongen med en turnering i Tammerfors.
Då tar sju SHL-spelare plats i den finska landslagstruppen.
På onsdag tar Sam Hallam sin första Tre Kronor-trupp för säsongen, då laget till Euro Hockey Tour-turneringen i Tammerfors nästa vecka ska presenteras.
Redan nu har Finland tagit ut sin trupp. Under måndagen presenterade förbundskaptenen Antti Pennanen sitt lag till hemmaturneringen – där sju spelare hemmahörande i SHL finns med i laget.
Spelarna det rör sig om är Emil Larmi (Färjestad), Rasmus Rissanen (Linköping), Santeri Hatakka (HV71), Patrik Puistola (Örebro), Jere Innala (Frölunda), Arttu Ruotsalainen (Frölunda) och Markus Nurmi (Luleå).
Mängder av SHL-bekantingar
Samtliga av dessa spelare har representerat Finland på den internationella scenen, varav Larmi, Rissanen, Puistola, Innala och Ruotsalainen spelat VM.
I laget återfinns dessutom SHL-bekantingar i form av Mikko Lehtonen, Oskari Lasonen, Julius Honka, Toni Rajala, Jan-Mikael Järvinen och Sakari Manninen.
Finland inleder turneringen i Tammerfors med en match mot Schweiz på torsdag nästa vecka. Därefter möter man Tjeckien på lördag innan man, traditionsenligt, avslutar samlingen med ett rivalmöte med Tre Kronor på söndagen.
Finlands trupp
Målvakter
29. Harri Säteri, Biel-Bienne
32. Emil Larmi, Färjestad
Backar
2. Rasmus Rissanen, Linköping
4. Mikko Lehtonen, ZSC
6. Oskari Laaksonen, Biel-Bienne
7. Rami Määttä, Ässät
18. Vili Saarijärvi, Genève-Servette
27. Santtu Kinnunen, SCL Tigers
28. Santeri Hatakka, HV71
45. Sami Vatanen, JYP
60. Julius Honka, Rapperswil-Jona
62. Jesper Mattila, Tappara
Forwards
10. Otto Kivenmäki, SaiPa
13. Jesse Puljujärvi, Genève-Servette
19. Waltteri Merelä, Bern
20. Patrik Puistola, Örebro
21. Jere Innala, Frölunda
22. Arttu Ruotsalainen, Frölunda
23. Henri Nikkanen, SaiPa
25. Toni Rajala, Biel-Bienne
37. Eemil Erholtz, Kärpät
41. Jan-Mikael Järvinen, Ässät
51. Markus Nurmi, Luleå
65. Sakari Manninen, Genève-Servette
71. Benjamin Korhonen, KalPa
77. Leevi Tukiainen, JYP
80. Saku Mäenalanen, SCL Tigers
