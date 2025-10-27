Sju SHL-spelare tar plats i Finland

Nästa vecka inleds Euro Hockey Tour-säsongen med en turnering i Tammerfors.

Då tar sju SHL-spelare plats i den finska landslagstruppen.

Emil Larmi är en av sju SHL-spelare som tar plats i den finska truppen. Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

På onsdag tar Sam Hallam sin första Tre Kronor-trupp för säsongen, då laget till Euro Hockey Tour-turneringen i Tammerfors nästa vecka ska presenteras.



Redan nu har Finland tagit ut sin trupp. Under måndagen presenterade förbundskaptenen Antti Pennanen sitt lag till hemmaturneringen – där sju spelare hemmahörande i SHL finns med i laget.



Spelarna det rör sig om är Emil Larmi (Färjestad), Rasmus Rissanen (Linköping), Santeri Hatakka (HV71), Patrik Puistola (Örebro), Jere Innala (Frölunda), Arttu Ruotsalainen (Frölunda) och Markus Nurmi (Luleå).

Mängder av SHL-bekantingar

Samtliga av dessa spelare har representerat Finland på den internationella scenen, varav Larmi, Rissanen, Puistola, Innala och Ruotsalainen spelat VM.



I laget återfinns dessutom SHL-bekantingar i form av Mikko Lehtonen, Oskari Lasonen, Julius Honka, Toni Rajala, Jan-Mikael Järvinen och Sakari Manninen.



Finland inleder turneringen i Tammerfors med en match mot Schweiz på torsdag nästa vecka. Därefter möter man Tjeckien på lördag innan man, traditionsenligt, avslutar samlingen med ett rivalmöte med Tre Kronor på söndagen.

Finlands trupp

Målvakter

29. Harri Säteri, Biel-Bienne

32. Emil Larmi, Färjestad



Backar

2. Rasmus Rissanen, Linköping

4. Mikko Lehtonen, ZSC

6. Oskari Laaksonen, Biel-Bienne

7. Rami Määttä, Ässät

18. Vili Saarijärvi, Genève-Servette

27. Santtu Kinnunen, SCL Tigers

28. Santeri Hatakka, HV71

45. Sami Vatanen, JYP

60. Julius Honka, Rapperswil-Jona

62. Jesper Mattila, Tappara



Forwards

10. Otto Kivenmäki, SaiPa

13. Jesse Puljujärvi, Genève-Servette

19. Waltteri Merelä, Bern

20. Patrik Puistola, Örebro

21. Jere Innala, Frölunda

22. Arttu Ruotsalainen, Frölunda

23. Henri Nikkanen, SaiPa

25. Toni Rajala, Biel-Bienne

37. Eemil Erholtz, Kärpät

41. Jan-Mikael Järvinen, Ässät

51. Markus Nurmi, Luleå

65. Sakari Manninen, Genève-Servette

71. Benjamin Korhonen, KalPa

77. Leevi Tukiainen, JYP

80. Saku Mäenalanen, SCL Tigers