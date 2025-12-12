Belönas med nytt kontrakt: ”Lagt ner ett hästjobb”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Simon Zether blir kvar i Rögle.

Via sin hemsida meddelar klubben att parterna enats om ett nytt avtal.

Simon Zether.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Simon Zether har spelat ungdoms- och juniorhockey i Rögle och SHL-debuterade i klubben 2023.

Nu är den 20-årige centern klar för en fortsättning i klubben.

– Simon har lagt ner ett hästjobb de senaste åren och har med det tagit fina kliv i teknik, fysik och sitt spel. Han har precis det drivet och tjurigheten som vi gillar hos yngre spelare och han suktar efter mer. Han blir en viktig del av vårt lag framåt, säger sportchefen Hampus Sjöström.

Zether skriver kontrakt till 2028

Zether har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över säsongen 2027/28.

Den här säsongen har 20-åringen noterats för ett mål och totalt fyra poäng på 22 matcher.

Med Zether inkluderat har Rögle nu kontrakt med 16 spelare över nästa säsong.

Source: Simon Zether @ Elite Prospects