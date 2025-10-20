Rögle ser ut att få vänta en längre tid innan Simon Ryfors kommer tillbaka till Sverige. Ändå öppnar 28-årige forwarden för en återkomst redan nu.

– Jag har ju mina kopplingar och mina känslor kvar för klubben, så… säger han till HD.

Simon Ryfors i Rögle och Tre Kronor. Foto: Bildbyrån (montage).

För ett och ett halvt år sedan presenterades Simon Ryfors i schweiziska HC Davos. Forwarden hade stått för 28 poäng (8+20) på 48 matcher i Rögle, i återkomsten från Nordamerika, men blev inte kvar efter SM-finalförlusten mot Skellefteå.



Nu, efter en tidig kontraktsförlängning i somras, öppnar Ryfors upp om livet i Schweiz i en intervju med Helsingborgs Dagblad.



– Det är fantastiskt. Det är inte så mycket att klaga på förutom att man hade ett lite större socialt liv hemma i Sverige, säger stockholmaren som slog sig fram till SHL genom Rögles juniorverksamhet.

Öppnar för Rögle: ”Ska aldrig säga aldrig”

Det nya avtalet med Davos är, precis som det första, skriver över två år. Det innebär att 2028 är året då forwarden som tidigast ser ut att bli tillgänglig på marknaden. Ändå öppnar han, i samma intervju, för att vända hem till Ängelholm.



– Just nu är jag här och har fokuset på de åren, men det är klart, jag har ju mina kopplingar och mina känslor kvar för klubben så man ska aldrig säga aldrig, säger han och fortsätter om huruvida Rögle är med i bilden när han ska byta klubb.

– Det är jag ganska övertygad om, att de kommer finnas för mig. Men det ska ju funka åt båda håll.



Ryfors menar att förlängningen var ”ett skönt kvitto efter en säsong”, och verkar stortrivas. Samtidigt håller han dock koll på hur det går för Rögle i SHL.



– Det är många som ser väldigt bra ut, säger han.

Source: Simon Ryfors @ Elite Prospects