Om en vecka, den 9:e september, smygstartar SHL-säsongen med Upptaktsträffen 2025. Sändningen visas helt fritt på Hockeysverige.se och här hela listan på spelare och ledare som gästar sändningen!

Foto: Bildbyrån & SHL

Lördagen den 13/9 släpps officiellt pucken för säsongen 2025/2026. En historisk säsong där SHL fyller 50 år.

I vanlig ordning laddar vi upp inför säsongen med den årliga Upptakten som är ett tillfälle för klubbarna och media att samlas för att ge sina sista tankar innan jakten på guldet inleds.

Hockeysverige.se sänder upptakten helt gratis där Uffe Bodin och Måns Karlsson programleder från scen med start klockan 11.00.

Samtliga klubbar kommer att vara representerade under programmet och nedan kan ni se vem eller vilka som är med i sändningen från just din klubb.

Spelarna som gästar scenen på SHL:s upptaktsträff 2025

Brynäs IF – Linus Ölund, Johan Alcén, Nicklas Bäckström

Djurgården Hockey – Magnus Hellberg, Victor Eklund

Frölunda HC – Robert Ohlsson

Färjestad BK – Viktor Lodin

HV71 – Andreas Borgman

Leksands IF – Marcus Gidlöf

Linköping HC – Peter Jakobsson

Luleå Hockey – Erik Gustafsson, Thomas Fröberg, Mathias Bromé

Malmö Redhawks – Tomas Kollar

Rögle BK – Dan Tangnes

Skellefteå AIK – Emil Djuse

Timrå IK – Alfons Freij, Jonathan Dahlén

Växjö Lakers – Lucas Elvenes

Örebro Hockey – Patrik Karlkvist

Utöver det har klubbarna även fler spelare och ledare på plats för att träffa media.