SHL:s upptaktsträff 2025: Här är gästerna
Om en vecka, den 9:e september, smygstartar SHL-säsongen med Upptaktsträffen 2025. Sändningen visas helt fritt på Hockeysverige.se och här hela listan på spelare och ledare som gästar sändningen!
Lördagen den 13/9 släpps officiellt pucken för säsongen 2025/2026. En historisk säsong där SHL fyller 50 år.
I vanlig ordning laddar vi upp inför säsongen med den årliga Upptakten som är ett tillfälle för klubbarna och media att samlas för att ge sina sista tankar innan jakten på guldet inleds.
Hockeysverige.se sänder upptakten helt gratis där Uffe Bodin och Måns Karlsson programleder från scen med start klockan 11.00.
Samtliga klubbar kommer att vara representerade under programmet och nedan kan ni se vem eller vilka som är med i sändningen från just din klubb.
Spelarna som gästar scenen på SHL:s upptaktsträff 2025
Brynäs IF – Linus Ölund, Johan Alcén, Nicklas Bäckström
Djurgården Hockey – Magnus Hellberg, Victor Eklund
Frölunda HC – Robert Ohlsson
Färjestad BK – Viktor Lodin
HV71 – Andreas Borgman
Leksands IF – Marcus Gidlöf
Linköping HC – Peter Jakobsson
Luleå Hockey – Erik Gustafsson, Thomas Fröberg, Mathias Bromé
Malmö Redhawks – Tomas Kollar
Rögle BK – Dan Tangnes
Skellefteå AIK – Emil Djuse
Timrå IK – Alfons Freij, Jonathan Dahlén
Växjö Lakers – Lucas Elvenes
Örebro Hockey – Patrik Karlkvist
Utöver det har klubbarna även fler spelare och ledare på plats för att träffa media.
