Om mindre än en månad släpps pucken för SHL-säsongen 25/26. Tisdag 9/9 samlas spelare, tränare och media för den årliga upptaktsträffen där vi lyssnar in på de sista analyserna innan kampen om Le Mat-pokalen börjar.

För andra året i rad sänder Hockeysverige.se SHL:s upptaktsträff fritt till landets alla hockeysupportrar. Ledda av Uffe Bodin, Head of Hockey Media och Måns Karlsson, chefredaktör på hockeysajten.

– Vi fick ett positivt gensvar efter förra årets upptaktsträff och därför känns det hur kul som helst att vi, tillsammans med SHL, återigen får leda och sända SHL:s upptaktsträff på hockeysverige.se. Förhoppningen är förstås att öka både kunskapen och taggningen hos er tittare inför premiären den 13:e september, säger Måns Karlsson.

En spännande dag väntar där ligans klubbar och media möts för att ta tempen. Upptaktsträffen är den officiella starten på säsongen och samtliga klubbar kommer att vara representerade under sändningen.

Sändningen visas helt fritt och startar 11:00 den 9:e september på Hockeysverige.se.

Lista på samtliga deltagare under sändningen släpps veckan innan sändningen.

Efter sändningen är klubbarnas spelare och ledare tillgängliga för intervjuer med media.

Frågor och svar om SHL:s upptaktsträff

När sänds SHL:s upptaktsträff?

Den genomförs den nionde september klockan 11:00.

Var sänds SHL:s upptaktsträff?

Den sänds på hockeysverige.se.

Kostar det pengar att se upptaktsträffen?

Nej, sändningen är helt gratis.

Kommer min klubb vara på plats?

Ja – alla 14 SHL-klubbar finns representerade på upptaktsträffen och samtliga kommer också ha minst en representant på scenen under sändningen. Lista på samtliga personer som är på plats släpps veckan innan upptaktsträffen.