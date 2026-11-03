SHL:s utskick till klubbarna: "Undvik att svara på frågor"

SHL uppmanar ligans klubbar att vara tysta i frågan om Rysslands medverkan i kommande VM-turneringar.

Ryssland har varit avstängt från IIHF:s turneringar sedan landets invasion av Ukraina. Tills i fredags förra veckan, då idrottens skiljedomstol, CAS, beslutade att Ryssland tillåts delta på internationella ishockeyförbundets VM-turneringar. Vi har sett många profiler som gått ut och kommenterat detta i sociala medier och föreslår en bojkott tillsammans med andra Europeiska länder.

SHL har de senaste dagarna skickat ut ett mejl till alla 14 lag i ligan angående frågan om att Ryssland får vara med i VM-turneringar.

Sportbladet har tagit del av mejlet och rapporterar att spelarna som fått mejlet informeras om att de inte ska utveckla sina egna resonemang offentligt.

Mejlet som SHL har skickat ut innehåller bland annat exempel på svar som spelare ska ge till media.

"Undvik att svara på frågor från media i så lång utsträckning som möjligt och hänvisa generellt till SHL och SIF", står det.

Andra svar som uppmanas på frågorna är "Jag hänvisar till SHL och SIF i den här frågan" och "Jag har inget ytterligare att kommentera".

Skapat irritation hos klubbarna

Mejlet har väckt mycket irritation kring klubbarna och de överväger att gå emot riktlinjerna för att välja yttrandefriheten.



En anonym klubbledare har varit i kontakt med Sportbladet.

– Det här stör mig, ingen ska berätta för våra spelare vad han eller hon ska säga i Rysslandsfrågan. Vi har föreningsdemokrati. Våra medlemmar har makten över oss, säger ledaren.

SHL:s sportchef svar

SHL:s sportchef Johan Hemlins namn står med i mejlet och han har svarat på kritiken som mejlet har fått.

"SHL skickar regelbundet ut info om tidigare beslut och ställningstaganden i olika frågor, det sker hela tiden. Ofta efter fråga från klubb, speciellt då det är stor omsättning på personal i klubbarna. Det gäller även vår egen personal. Klubbarnas representanter får tycka/svara precis vad de vill, utskicket rör SHL/klubbarnas ställningstagande i tidigare skede".