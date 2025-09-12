Reaktionerna blev stora när SHL och SDHL nyligen gjorde klart med Red Bull som samarbetspartner. Många ifrågasatte rumsrenheten i att ha ett energidrycks-bolag som sponsor till Sveriges högstaliga, samt om partneravtalet skulle äventyra 51-procentsregeln. Nu svarar SHL:s vd Jenny Silfverstrand på kritiken i ett utalande på SHL:s hemsida.

SHL:s vd Jenny Silfverstrand. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån.

När det klargjordes att SHL och SDHL gått in i ett samarbete med enegidrycks-jätten Red Bull vaknade en livlig debatt till liv.

En stor fråga har varit hur lämpligt det egentligen är att ha ett företag som producerar energidryck som sponsor, med tanke på att flera klubbar avråder från konsumtion av energidryck. Ytterligare en stor fråga, om inte den största, har varit huruvida partneravtalet kan komma att äventyra 51-procentsregeln. Detta i och med att Red Bull har en historia av att ta sig in i olika idrottsföreningar för att sedan sudda ut klubbarnas identitet.

Vissa har krävt att SHL och SDHL ska avbryta avtalet. Nu svarar SHL:s vd Jenny Silfverstrand på kritiken på ligans hemsida.

– Den åsikten, att 51%-regeln är av oerhörd vikt för svensk idrott och SHL står vi bakom helt. Däremot så är den diskussion att detta sponsoravtal skulle äventyra 51%-regeln direkt felaktig. Ingen av våra partners har en möjlighet att utmana 51%-regeln eller påverka ägarskap av klubbarna, säger hon och fortsätter:

– Det har aldrig varit en diskussion eller ett alternativ i våra dialoger med någon av våra partnerdialoger vilket även tydligt framgår i avtalet mellan SHL och Red Bull. Det är inte något vi inom SHL överhuvudtaget vill utmana, och hade det varit det så hade det ändå inte varit genomförbart.

Tänker inte bryta avtalet

Hon avfärdar även idén om att medlemmarnas äganderätt på något sätt skulle äventyras, och avfärdar samtidigt tanken på att SHL skulle bryta avtalet.

– De som uppmanar till att avbryta avtalet gör det med hänvisning till en oro som inte stämmer överens med verkligheten. Vi kan tydligt säga att det inte handlar om ägande av klubbar, utan om ett samarbete som följer svensk idrotts regelverk och i linje med våra övriga partnerskap och avtal. Vi varken vill eller kan göra liknande ägarskap i Sverige likt det finns internationellt, förklarar hon.

För Hockeysverige har representanter från Hockeysupporterunionen, Djurgårdens Järnkaminerna och Leksand Superstars tidigare gett sin syn på det nya avtalet.

– Farhågan är inte direkt i nuet, utan i framtiden, vad kommer hända då bägge parter vill växla upp? Det är hyckleri på högsta nivå av SHL att ingå ett sådant här samarbete. Nu ska barn och ungdomar i arenorna matas med budskapet om att dricka energidryck, samtidigt som varenda dietist och ungdomsledare i varje klubb dagligen kämpar för att få barnen att INTE dricka skiten. men pengar dövar uppenbarligen samvetet, sade då Torbjörn Olsson på Leksands Superstars.