Supporterupproret: ”Hyckleri på högsta nivå av SHL”

Supporterrörelsen i Sverige gör uppror mot Red Bulls samarbete med SHL.



För Hockeysverige berättar representanter från Hockeysupporterunionen, Djurgårdens Järnkaminerna och Leksand Superstars om sin syn på det nya avtalet.



– Det är ingen utveckling vi vill se inom svensk hockey, där klubbarna tillhör medlemmarna. Men vi vet att 51% regeln är under ständig prövning från klubbar och olika förbund. Och om den dagen kommer lär det här bolaget stå i främsta ledet att kapa åt sig en klubb, tyvärr. Vi får aldrig släppa kampen om att värna 51% regeln, säger Torbjörn Olsson på Leksands Superstars till Hockeysverige.

Supporteruppror efter SHL:s och SDHL:s nya avtal med Red Bull.

Foto: Bildbyrån

Supporterrörelsen reagerar starkt i hockeysverige. Det är nämligen så att SHL och SDHL har skrivit centrala sponsoravtal med Red Bull. Ett företag som förutom att sponsra lag och idrottare runt om i världen, har tagit över klubbar och ändrat identitet på ett flertal lag i både fotboll och hockey. Därtill har företaget ett multinationellt nätverk av klubbar under samma paraply.

Hockeysverige har varit i kontakt med supporterklubbar runt om i landet om deras syn på Red Bulls entré i svensk hockey, om än som sponsor vid det här laget.

Detta efter Hockeysupporterunionens uttalande som kom i början av veckan.

HSU:s ordförande Axel Pettersson berättar för Hockeysverige om bakgrunden bakom uppropet.

– Jag är ju supporter till Leksand till vardags och på årsmötet antogs en motion om att bevara 51% regeln. I texten till motionen finns argumenten att undvika österrikiska energidrycksmärken. Det fick Skellefteå igenom också med en annan formulering på sitt årsmöte tidigare, men då var det något som hade med saudiska energibolag att göra, tror jag. Årsmötet ägde rum helgen som var i lördags och styrelsen yrkade bifall och beviljade det. Det var ett par dagar efter att SHL hade skrivit detta avtal. Red Bull är inte dumma, de inser att det är svårt att köpa sig en klubb så länge det finns en 51% regel. Men de vill ta sig in på den svenska marknaden och nå klubbarna på det sättet.

Han menar att den gamle Malmö-basen Percy Nilssons uttalande ”Det är för mycket idrott i sporten”, rimmar illa.

– Jag vill ha mitt lag som jag hejar på och som jag är ägare till genom att jag är medlem i den här föreningen.

”Det skulle vara en total mardröm”

Viktor Adolfsson är ordförande för Djurgårdens supporterklubb Järnkaminerna. Efter att Hockeysupporterunionen släppt ett uttalande i vecka, väljer Adolfsson att hylla deras beslut.

– Vi är stolta medlemmar i Hockeysupporterunionen och det är självklart för oss att sprida vidare det. Det är bra att de tar tag i det här och de representerar oss supportergrupperingar i svensk hockey. Så det är bra att de driver frågan. Jag hoppas att andra medlemmar i HSU och supportrar också gör det. Men man bör fokusera mest på det som Red Bull har gjort med klubbar runt om i världen. För och nackdelar med energidryck är inte alltför relevant i sammanhanget tycker jag. Vi har andra sponsorer som är värre i så fall, kan jag tycka.

Vidare menar han att frågan om Red Bull som energidryck inte är så relevant i sammanhanget.

– Nej, energidrycksfrågan är inte så mycket att ta i, jämfört med det som Red Bull gjort med att ta över klubbar, byta deras logotyper och radera deras historia. Det är mycket värre i våra ögon. Men energidrycksfrågan kan också bli ett bra sätt att sätta ljus på frågan om vilka sponsorer man vill ha i svensk idrott.

Viktor Adolfsson delar ut pris från Järnkaminerna till Daniel Brodin.

Foto: Bildbyrån.

Har ni fört fram er synpunkt inom klubben?

– Ja, det har vi gjort och vi kommer fortsätta ha en dialog med Djurgården kring det. Min erfarenhet av SHL:s ledning och organisation är att det är ganska mycket ja-sägare och jag tror inte föreningarna har haft något val. De har väl fått veta att det är ett bra avtal och det rör sig om jättemycket pengar. Men också att de inte ska inkräkta på något. Men det sades att de ska synas på vattenflaskor och det är så det börjar. För sedan kommer att vilja göra mer och mer det är så det funkat i alla andra länder. Förhoppningsvis i den bästa av världar så kan vi bidra till att de ska bryta avtalet helt.

– I sämsta fall jobbar vi för att det bara ska bli två år, vilket avtalet är skrivet på och att det inte ska bli någon stor påverkan på våra klubbar. Det skulle vara en total mardröm om vi skulle tvingas börja spela med Red Bull-loggan på våra tröjor till exempel.

”Det är klart det handlar om pengarna”

När Djurgården mötte Red Bull München i Champions Hockey League 2019 protesterade Djurgårdens supportrar mot Red Bull.

– De finns ju överallt i många sporter och i många länder runt om i världen, inte bara Europa. Bland annat genom något brasilianskt fotbollslag de tagit över. Det är inget företag vi i svensk idrott borde associera oss med, i alla fall inte lagidrott.

Djurgården ställdes mot Red Bull München för sex år sedan.

Foto: Bildbyrån

Torbjörn Olsson på Leksand Superstars reagerar starkt även han.

– Det är klart det handlar om pengarna, förmodligen väldigt bra sådana då företrädarna för SHL såklart vet att det här är en känslig fråga ur flera perspektiv. Det är både olämpligt och oetiskt och borde aldrig ha ingåtts.

”Vi får aldrig släppa kampen om 51% regeln”

Han tror inte heller att föreningarna hade haft mage att säga nej till pengarna det är fråga om.

– Nej, det lär inte hjälpa om vi gjorde det heller. Klubbarna slår inte på den hand som föder dem. Vi stödjer HSU:s protester fullt ut, ska det här kunna ändras så är det ett underifrånperspektivet som gäller, sätta press och skapa opinion.

Hans farhågor liknar Viktor Adolfsssons.

– Farhågan är inte direkt i nuet, utan i framtiden, vad kommer hända då bägge parter vill växla upp? Det är hyckleri på högsta nivå av SHL att ingå ett sådant här samarbete. Nu ska barn och ungdomar i arenorna matas med budskapet om att dricka energidryck, samtidigt som varenda dietist och ungdomsledare i varje klubb dagligen kämpar för att få barnen att INTE dricka skiten. men pengar dövar uppenbarligen samvetet.

Leksands supportrar under en match i SHL.

Foto: Bildbyrån

Vidare menar Olsson att han inte vill se svensk hockey bli en del av Red Bulls imperium av klubbar från runt om i världen.

– Det är ingen utveckling vi vill se inom svensk hockey, där klubbarna tillhör medlemmarna. Men vi vet att 51% regeln är under ständig prövning från klubbar och olika förbund. Och om den dagen kommer lär det här bolaget stå i främsta ledet att kapa åt sig en klubb, tyvärr. Vi får aldrig släppa kampen om att värna 51% regeln.

Supporterklubbar för Färjestad, Rögle och Luleå har svarat att de också är negativa till beskedet.

