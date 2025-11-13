Spelarna som producerar mest – per spelad minut
Vi vet att Oscar Lindberg toppar SHL:s poängliga i överlägsen stil – men det är faktiskt Rickard Hugg som gjort flest poäng i lika styrka. Men vilka spelare producerar egentligen bäst i SHL per spelad minut? Här är SHL:s elva mest effektiva spelare.
Anton Frondell Brian O’Neill Charles Hudon Erik Thorell Jacob Josefson Leon Bristedt Noah Dower Nilsson Oscar Lindberg Per Åslund Rickard Hugg