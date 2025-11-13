Prenumerera

Logga in

Spelarna som producerar mest – per spelad minut

Author image
Måns Karlsson
Chefredaktör

Följ HockeySverige på

Google news

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Vi vet att Oscar Lindberg toppar SHL:s poängliga i överlägsen stil – men det är faktiskt Rickard Hugg som gjort flest poäng i lika styrka. Men vilka spelare producerar egentligen bäst i SHL per spelad minut? Här är SHL:s elva mest effektiva spelare.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt

Spel utan konto innebär att man använder e-legitimation för registrering.
Spela Ansvarsfullt
Stodlinjen
Spelpaus
Spelinspektionen