SHL-domare i olycka: ”Blev en ambulans ner till Örebro”

Daniel Eriksson, 33, missar inledningen av SHL-säsongen.

Domaren var nämligen med om en cykelolycka i augusti, och ådrog sig flera skador.

– Det blev tvärstopp, säger han till Expressen.

Daniel Eriksson dömer här semifinal tre mellan Frölunda och Luleå i våras.

Foto: Bildbyrån

SHL är en domare kort på obestämd tid.

Daniel Eriksson kommer nämligen att få vila under säsongsinledningen. 33-åringen var i augusti ute och cyklade mountainbike med sin flickvän och misslyckades med ett hopp. I stället flög han rakt in i ett träd.

Ett tag efter smällen lyfter han telefonen för att ringa en ambulans – han hade fått pirrande känslor i fötter, händer och i huvudet. Erikson fördes till sjukhus i Mora.

”Det var lite oroligt först”

Det visade sig vara leverskador som var av det större slaget. Eriksson fördes vidare till Örebro för att få hjälp vid sjukhuset i staden. Där blev det en veckas översyn från läkarna.

– Rent konkret var det en 10x8x7-centimeter-leverskada, en skada på stora hålvenen och en skada på en njure. Så det var lite oroligt först, men jag lyckades hålla ihop mig, och det klarade sig faktiskt utan några ingrepp.

Daniel Eriksson kommer inte att döma på ett tag och 33-åringen berättar för Expressen att han inte har en prognos på när det kan vara realistiskt att återvända.

– Nej, ingen alls. Det går inte att säga. Eftersom det ska självläka, så bygger det snarare på lite tur och hur bra läkkött jag har, säger han till tidningen.